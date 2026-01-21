Avanza País presentó sus candidatos a senadores y diputados en mitin encabezado por José Williams

El partido político Avanza País realizó la presentación oficial de sus candidatos para las elecciones generales de abril de 2026, la noche este martes en el local de la Casa del Maestro, en el Cercado de Lima.

En este recinto se congregaron simpatizantes para respaldar la plancha presidencial, así como a los postulantes a la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

El equipo de El Poder en tus Manos de RPP, cubrió el evento en el que los candidatos al Parlamento se desplegaron en el estrado para saludar a José Williams Zapata, quien encabeza la propuesta principal de la agrupación.



Williams Zapata, actual congresista y exjefe de la operación Chavín de Huántar, lidera la fórmula presidencial de la agrupación. Lo acompañan Fernán Altuve Febres como candidato a la primera vicepresidencia, y la parlamentaria Adriana Tudela Gutiérrez en la segunda vicepresidencia.

Durante su discurso inaugural, Williams destacó el alcance territorial que ha logrado la organización política.

"Agradecerle a todos nuestros candidatos de todo el Perú de las 27 circunscripciones; hemos completado todas, tenemos candidatos en todas partes", afirmó el candidato presidencial en sus primeras declaraciones oficiales tras superar el periodo de tachas.



El líder de la agrupación también subrayó la importancia de integrar a las nuevas generaciones en la vida política del país.

"Los jóvenes son los que están en el campo conocen su tarea, conocen la ideología de nuestro partido", mencionó Williams, agregando que ellos serán los encargados de recorrer las regiones para consolidar a Avanza País como una institución grande y honesta.



Rostros para el Parlamento Bicameral y el ámbito municipal



Entre los nombres que integran las listas para el próximo Congreso de la República, figuran la actual legisladora por San Martín, Carol Paredes Fonseca, quien postula al Senado Nacional, y la historiadora Cecilia Bákula, quien ocupa el número cuatro en la misma lista. Asimismo, se anunció la candidatura de Roselly Amuruz para el Parlamento Bicameral.

El mitin contó además con la participación de Francis Allison, quien se perfila como el candidato de la agrupación para la alcaldía de Lima en los comicios regionales y municipales.



El eje fundamental del plan de gobierno presentado por Williams Zapata es la lucha frontal contra la criminalidad y la ineficiencia estatal. El candidato detalló que su estrategia incluye el despliegue inmediato de unidades operativas de la Policía Nacional, tales como el Escuadrón de Emergencia y el SUAT, además de contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas dentro del marco constitucional.

"Tenemos por supuesto el compromiso de hacer las cosas bien, de modo honesto, sin populismo, sin engañar, sin mentiras", dijo el exjefe militar ante sus seguidores al definir los principios éticos de su campaña.

