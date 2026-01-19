Elecciones 2026: ¿Qué candidatos quedaron fuera de la contienda?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) viene fiscalizando más de ocho mil hojas de vida de candidatos rumbo a las Elecciones Generales 2026, que se realizarán el próximo 12 de abril. En este proceso, se han detectado omisiones e información inexacta que, en algunos casos, han derivado en la exclusión definitiva de candidaturas.

Un ejemplo es la lista al Senado nacional del partido Salvemos al Perú, donde la totalidad de postulantes quedaron fuera de carrera, entre ellos, el exministro Mariano González y el expremier Yehude Simon.

Casos de exclusiones

A inicios de enero, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 declaró improcedente la lista de candidatos al Senado del partido Salvemos al Perú.

Mediante la Resolución N.° 58-2026-JEE-LIC2/JNE, el colegiado determinó que la organización política presentó su lista de manera incompleta, al no consignar dentro del plazo establecido a un candidato reemplazante en la posición número tres.

Dicha ubicación había sido asignada al exministro Mariano González, quien renunció al partido el 15 de diciembre pasado por discrepancias internas. Sin embargo, la agrupación no presentó a ningún accesitario para cubrir esa vacante, lo que motivó la improcedencia de toda la lista.

Aunque el partido apeló, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en segunda instancia, ratificó la decisión.

Otro caso es el de la exfiscal Sandra Castro, quien postulaba al Senado por el Partido Morado. Su candidatura fue excluida por la autoridad electoral al no haber renunciado al Ministerio Público dentro del plazo legal y haber solicitado únicamente licencia para inscribirse.

Evaluación de listas fuera de Lima

El Poder en tus Manos identificó que, en regiones como Apurímac, candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados de seis partidos políticos también fueron excluidas de manera definitiva, principalmente por la falta de licencias de los postulantes y por errores insubsanables en la información. En estos casos, los partidos no presentaron apelaciones.

En tanto, la lista al Senado por el Callao de Renovación Popular, que integra la congresista Patricia Chirinos, fue declarada improcedente por el Jurado Electoral Especial (JEE) del Callao.

En su resolución, el organismo electoral advirtió que la agrupación política no cumplió con presentar la lista completa de candidatos al Senado, debido a que solo uno de los dos postulantes presentados fue elegido mediante elecciones primarias. La otra candidatura, correspondiente a la de la parlamentaria Chirinos, fue designada de forma directa, lo que, según el JEE Callao, vulneraría la ley sobre la democracia interna.

El partido puede apelar la decisión a fin de que el caso sea revisado por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).