Martha Chávez sobre José Jerí: "Ha demostrado que no está a la altura del encargo que tiene"

Martha Chávez, candidata al Senado por Fuerza Popular, cuestionó la gestión de José Jerí y aseguró "no tener mucho entusiasmo" respecto al plan de seguridad que presentará el mandatario este jueves.

En diálogo con RPP, Chávez afirmó que el plan anunciado por Jerí "no tiene mayor viabilidad" al querer implantar reformas con tan poco tiempo restante para el cambio de gestión, entre ellas el cambio de estructura en el sistema penitenciario.

Contrariamente, consideró que esta planificación debe centrarse en identificar tareas de inteligencia y controlar la migración "indiscriminada" que ha impactado en la delincuencia organizada en las calles.

La exparlamentaria también ha cuestionado las recientes revelaciones sobre las reuniones extraoficiales que mantuvo el jefe de Estado con empresarios chinos y las visitas a Palacio de Gobierno.

"Puede ser que no haya delitos, pero ha demostrado, para mí, que no está a la altura del encargo que tiene", manifestó en diálogo con RPP, agregando que Jerí es el presidente del Congreso "encargado temporalmente de la función y el despacho presidencial".

"El encargado de la presidencia sigue siendo presidente del Congreso y sigue siendo congresista y entonces, pero yo creo que no deben ni usar banda presidencial, ni juramentar como cargo, porque no asumen el cargo, es como un ministro que, reteniendo su cargo, se puede encargar temporalmente de otro despacho ministerial, pero eso no lo convierte en doble ministro", sostuvo.

Plan de la campaña fujimorista

La candidata de Fuerza Popular señaló que la propuesta de Fuerza Popular se sostiene sobre tres ejes fundamentales: el orden (seguridad), el aspecto económico y el tema social.

Asimismo, enfatizó que uno de sus objetivos principales será la protección de la actual Constitución, sus lineamientos y valores.

"(La Constitución) necesita adecuarse y eso no significa que pierda su esencia. Al contrario, refuerza su esencia y, reitero, las cosas fundamentales están, y los fujimoristas vamos a defender esas cosas fundamentales de la Constitución", sostuvo.

Chávez también se refirió a las palabras de Rafael López Aliaga sobre Keiko Fujimori y aseguró que el exalcalde de Lima anda "hostigando" a la candidata, cuestionando sus motivos y afirmando que tiene una "mala asesoría". Además, marcó distancia sobre supuestas similitudes entre sus planes de gobierno.

"Nosotros tenemos la experiencia, somos el original", indicó, resaltando que su plan de gobierno busca replicar la "estabilidad" que se logró en la década de los 90, donde hubo un "Ejecutivo fuerte respaldado por una mayoría parlamentaria".

Postura sobre la bicameralidad

Consultada sobre los cambios en el sistema parlamentario y el debate sobre el retorno a la bicameralidad, Chávez recordó que el diseño original de la Constitución del 93 fue unicameral, aunque reconoció que dicho modelo también fue cuestionado en su momento.

"La esencia de un Parlamento es el Poder Legislativo. Su esencia no ha cambiado, tiene las mismas funciones: legislativas, fiscalizadoras y de representación", sostuvo la candidata, añadiendo que si bien defendió la unicameralidad en el pasado, el texto constitucional permite modificaciones.