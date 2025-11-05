Últimas Noticias
Confirman condena de cárcel a exgerente de la ONPE que pidió 60 mil dólares a candidata para favorecerla

Fiscalía Anticorrupción logró ratificar sentencia contra exfuncionario de la ONPE por intentar sobornar a una candidata para beneficiarla con los resultados electorales.
Fiscalía Anticorrupción logró ratificar sentencia contra exfuncionario de la ONPE por intentar sobornar a una candidata para beneficiarla con los resultados electorales. | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

También se confirmó la inhabilitación en contra de Jonathan Guzmán, exfuncionario de la ONPE, para ejercer cualquier cargo público durante cinco años y el pago de una reparación civil de S/ 60 mil soles, así lo informó la Fiscalía Anticorrupción de Lima.

Seis años de prisión efectiva es la condena que ha sido confirmada por el Poder Judicial contra Jonathan Guzmán, exgerente de Informática y Tecnología Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por el delito de cohecho pasivo propio. Así lo informó la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, entidad que logró que se ratifique esta condena. 

Guzmán fue sentenciado, en primera instancia, el 9 de enero de 2025 por haber solicitado una coima a una candidata a cambio de manipular resultados electorales a su favor. Pese a que interpuso recurso de apelación, el juzgado a cargo declaró infundada su solicitud y confirmó la condena requerida por el representante del Ministerio Público, el fiscal adjunto superior Juan Manuel Fernández Castillo a cargo del caso.

La sentencia también inhabilitó a Guzmán para ejercer cualquier cargo público por cinco años. Además, deberá pagar al Estado el equivalente a 365 días de multa y una reparación civil de S/ 60 000.

¿Cuál fue la denuncia? 

El fiscal Fernández Castillo, a cargo del caso y del juicio oral, demostró que Jonathan Guzmán, cuando se desempeñaba como gerente de la ONPE, pidió la suma de USD 60 000 a una candidata a la alcaldía de Barranca por el partido Juntos por el Perú, a cambio de manipular el sistema informático de recuento de votos y asegurarle el triunfo electoral.

El hecho fue denunciado por la propia candidata, quien incluso grabó la conversación que se realizó entre el exfuncionario de la ONPE y ella. Luego de que el audio fuera sometido a una pericia acústica, se concluyó una alta probabilidad de compatibilidad con la voz del sentenciado, además de revisar una serie de declaraciones testimoniales y registros telefónicos, detalló la Fiscalía.

Cabe indicar que los intermediarios que promovieron la reunión entre Guzmán y la candidata ya fueron sentenciados por el delito de tráfico de influencias.

El poder en tus manos

EP219 | INFORMES | Elecciones 2026: investigaciones por neutralidad electoral del JNE involucran a 78 autoridades

A seis meses de las elecciones generales 2026, El Poder en tus Manos identificó a 78 autoridades en todo el país con investigaciones por presunta vulneración de la neutralidad ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿De quiénes se trata y cuál es el estado de sus procesos? Los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia.
