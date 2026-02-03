Presentan recurso de nulidad contra decisión del JNE que dejó a Acción Popular fuera de las elecciones

El abogado Joseph Campos, defensa legal de Alfredo Barnechea, cuestionó este martes la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que anuló la inscripción de la plancha presidencial de Acción Popular.

En el programa Ampliación de Noticias, el letrado reiteró que dicha medida se adoptó sin competencia y vulnerando el derecho de defensa del partido, motivo por el cual han presentado un recurso de nulidad ante el máximo organismo electoral.

Campos señaló que, conforme a la Ley Orgánica de Elecciones, los presuntos cuestionamientos por fraude o irregularidades deben ser evaluados inicialmente por los Jurados Electorales Especiales (JEE), y no por el JNE en instancia única.

“Lo que estamos invocando aquí es que el Jurado Nacional de Elecciones comprenda que lo hizo mal. No tiene competencia para resolver en instancia única”, afirmó.

Campos dice que hay contradicciones entre resoluciones

El letrado advirtió además una contradicción entre resoluciones estatales, al indicar que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) declaró que estos comicios se realizaron de manera regular, un criterio que —según dijo— fue ratificado posteriormente por una resolución del propio jurado.

“Por un lado, el Estado ha dicho que las elecciones primarias estuvieron bien y, por otro, tenemos un jurado que no tiene competencia y que ha dicho que están mal”, sostuvo.

Campos alertó que esta decisión podría significar la “inexistencia y el final de la vida política de Acción Popular”, debido a las exigencias legales para una eventual reinscripción.

Explicó que, tras participar solo en elecciones regionales y municipales, el partido necesitaría reunir el 3 % del padrón electoral de la última elección general, lo que equivale a más de 500 mil firmas.

“Especialistas como Fernando Tuesta han señalado que pedir cerca de 700 mil adherencias es la muerte de un partido”, remarcó.

Según dijo, Barnechea sí logró inscribirse dentro del plazo establecido en el cronograma electoral y sostuvo que el partido debe tener la oportunidad de competir y mantener su inscripción.

“Lo que no puede ser es que, administrativamente y de manera errada, se prive al partido de su defensa, porque nunca se convocó a Acción Popular a ese procedimiento que determinó la nulidad”, cuestionó.

Finalmente, el abogado pidió que el JNE anule su decisión y permita la participación de la plancha presidencial.

“Si la plancha presidencial compite, que compita, pero que pierda en una elección. No que se le excluya por una decisión administrativa incompetente”, concluyó.

JNE declara nulas las elecciones primarias de Acción Popular para los comicios generales de 2026

En diciembre pasado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulas las elecciones primarias efectuadas por Popular (AP) para elegir candidatos, de cara a las Elecciones Generales de 2026, por presentar "vicios sustanciales" que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso.

En la resolución N.° 0745-2025-JNE, el órgano electoral advirtió que no existe coincidencia entre la relación de delegados declarados ganadores por el Comité Nacional Electoral (CNE) de la Acción Popular y la lista de material electoral elaborada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en las elecciones primarias efectuadas el pasado 30 de noviembre en las circunscripciones de Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Norte, Lima Centro, Lima Oeste, Lima Provincias, Loreto, Piura, Tacna y Ucayali.