Elecciones 2021: ¿Qué estrategias proponen los partidos políticos en Seguridad Ciudadana?

No lleves cosas de valor a la vista, cuida tu cartera o mochila en los buses, no camines por zonas oscuras o solitarias, no retires grandes cantidades de dinero del banco y no te resistas ante un asalto son las advertencias que no hemos dejado de tomar en cuenta a la hora de salir de casa. Según el último informe de seguridad ciudadana del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), publicado en diciembre pasado, el 81,8% de la población nacional urbana cree que puede ser víctima de un hecho delictivo durante el 2021. Ni el incremento de efectivos policiales y militares resguardando el orden de las calles en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus ha logrado disminuir la percepción de inseguridad en el país.

Por ello, y a tres semanas de las Elecciones 2021, consultamos con especialistas sobre los principales desafíos en seguridad ciudadana.



Desafíos: criminalidad, confianza e infraestructura

El investigador adjunto de GRADE Wilson Hernández considera que los retos mayores en seguridad ciudadana son la implementación de medidas efectivas para reducir la criminalidad organizada, el mejoramiento del servicio que ofrecen las comisarías -que no tiene que ver solamente con la atención sino con la investigación del delito y preparación del personal-, y la sistematización de datos de calidad que permitan establecer eficientemente las rutas de patrullaje.

"La policía necesita aprender técnicas de patrullaje, mejorar su relación con los serenazgos, vincularse con el Ministerio [del Interior] para la creación de unidades de análisis delictivo. ¿Qué significa esto? Que haya gente que no solamente cuente y vea donde están los delitos sino que los interprete y señale por qué están en esas zonas", indicó Hernández.

Por su parte, el especialista en políticas públicas de la escuela de Gobierno de la PUCP, Flavio Ausejo, sostiene que el principal desafío en seguridad ciudadana es recuperar la confianza de la población en la PNP. "Se trata de que la ciudadanía sepa que puede acudir por auxilio a una instalación policial (...) lamentablemente, es una institución que ha sufrido de este problema de la corrupción y eso ha provocado que también haya muchos cuestionamientos", dijo.

Ausejo considera que otro reto es implementar una estrategia que combata la inseguridad que ahora no solo abarca la delincuencia común sino también al crimen organizado (el tráfico de personas, la comercialización de drogas, el crimen informático). "Otro desafío tiene que ver con cómo generar las condiciones para que la policía cuente con la capacidad material, profesional y personal para responder a esos nuevos retos", agregó.

Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Podemos Perú, Renovación Popular y Somos Perú contemplan acciones para fortalecer la función del serenazgo. | Fuente: Andina.

Medidas populistas: militares en las calles

Algunos partidos políticos han contemplado la posibilidad de que los integrantes de las Fuerzas Armadas ayuden a la Policía Nacional del Perú en el resguardo del orden público. Al respecto, los especialistas coinciden que esta es una medida "demagógica".

El investigador Wilson Hernández indica que la seguridad ciudadana es competencia directa de la PNP y, por ello, resulta preocupante que se lancen iniciativas "populistas" que solo buscan crear una falsa sensación de seguridad, pero no atacar el problema de fondo.

"Lo preocupante es que quienes plantean una medida como tal realmente crean que los militares deban cuidar las calles y ese convencimiento solo denota que esa persona no entiende de seguridad ciudadana. El rol militar es otro y se preparan cinco años para enfrentar otros problemas. Es como jalar a un ingeniero para un trabajo que tiene que hacer un comunicador", añadió Hernández.

El experto en políticas públicas Flavio Ausejo explica que, de acuerdo a la Carta Magna, el rol de las FF.AA. contempla el apoyo a la PNP. ¿Qué significa eso? "Que las FF.AA. pueden tomar el control de las instalaciones que son resguardadas por la policía para que ese personal policial pueda ir a atender temas de inseguridad ciudadana. Ese es el apoyo. Una propuesta de esa naturaleza involucraría un cambio normativo serio que pasa por la Constitución", señaló.

APP, Partido Morado, Partido Nacionalista, Perú Patri Segura y Somos Perú plantean una reforma integral de la PNP. | Fuente: Andina.

Ahora, conoceremos las estrategias que proponen los partidos políticos para reducir la inseguridad ciudadana.

Acción Popular

El plan de gobierno de Yonhy Lescano señala que reforzará el trabajo de inteligencia policial e investigación criminal para incrementar la seguridad ciudadana, así como aplicará una reforma carcelaria a fin de convertir a los penales en centros productivos y de readaptación, pero aislados de las principales ciudades del país. Plantea, además, “que las cámaras de vigilancia estén interconectadas en línea y las unidades policiales ubicadas en las zonas del mapa del delito, de tal manera que la coordinación entre el que monitorea la cámara y el patrullero sea inmediata y se intercepte al delincuente”.

Alianza para el Progreso

El partido de César Acuña propone aplicar una reforma “profunda” de la policía, mejorar el proceso de denuncia en línea y concretar el expediente único desde la PNP hasta el Poder Judicial, crear la policía comunitaria a cargo de las autoridades locales, implementar dispositivos de monitoreo satelital en los patrulleros y aumentar el nivel de confianza en la policía al 40% para el 2026. Asimismo, en seguridad ciudadana, señala cerrar las brechas en infraestructura, telecomunicaciones, mantenimiento, equipamiento y laboratorios de las comisarías - ¿Cómo? - “tercerizando” las obras mediante asociaciones público-privadas.

Avanza País

La organización política que lleva como candidato presidencial a Hernando de Soto formula que revisará y analizará la legislación vigente sobre la defensa y seguridad nacional (orden interno y público), modernizará la institución de la Policía Nacional del Perú, asegurando su eficiencia y eficacia, fortalecerá los sistemas de información, monitoreo y supervisión “que permitan la implementación eficaz de los planes de seguridad ciudadana”.

Democracia Directa

En seguridad ciudadana, el programa de gobierno de Andrés Alcántara indica que creará un sistema de alerta de la ocurrencia de delitos y accidentes, creará también un banco de identificación genética masiva para guardar información de todos los procesados y sentenciados, integrará los sistemas de vigilancia con cámaras de video y reconocimiento facial, estimulará la creación de escuelas de oficiales y suboficiales para cerrar la brecha de personal policial y mejorará la infraestructura, equipamiento y servicios especializados de las dependencias policiales. Asimismo, creará el sistema de pronóstico geolocalizado de la ocurrencia de delitos diversos, tales como: robos, asaltos, trata de personas y tráfico ilícito de drogas.

Frente Amplio

El partido liderado por Marco Arana sostiene que implementará la reforma del Sistema de Seguridad Ciudadana para asegurar “tranquilidad y paz”. En esa línea, articulará medidas a nivel de ministerios y gobiernos locales para atender la seguridad ciudadana de manera integral. Y, puntualmente, ejecutará políticas públicas preventivas que protejan a la mujer y a niñas, niños y adolescentes de la violencia callejera y familiar.

Fuerza Popular

La candidata Keiko Fujimori y su organización política proponen desarrollar la defensa de la PNP para combatir la corrupción enquistada en dicha institución, mejorar la coordinación con los serenazgos, fortalecer la investigación criminal en las comisarías con detectives preparados y patrullaje inteligente, reducir el índice de criminalidad a 8% al 2026, crear el Programa Distrito Seguro para combatir los delitos callejeros e implementar un Centro de Comando, Control y Cómputo “C4” que centralice los recursos del Mininter, los municipios y otras entidades estatales sobre seguridad ciudadana. El fujimorismo plantea, además, reorganizar el INPE y un programa de despenalización para reos que no son de alta peligrosidad.

Juntos por el Perú

La agrupación que tiene como candidata presidencial a Verónika Mendoza considera establecer el marco legal que delimite las funciones entre las Fuerzas Armadas y la PNP, adecuar las jurisdicciones o distritos técnicos policiales a las provincias y distritos y en todos los casos establecer un solo jefe policial, reforzar la capacidad de investigación policial, complementar con recursos corrientes adicionales a los cuerpos de serenazgo priorizando el serenazgo femenino, fortalecer los comités regionales y metropolitanos de la seguridad ciudadana, reforzar las capacidades de las juntas vecinales, rondas y comunidades campesinas y nativas a cargo de los gobiernos regionales y locales en articulación con la PNP; y crear el Observatorio Nacional.

Partido Morado

El plan de gobierno de Julio Guzmán señala que se debe generar sinergia apuntalando el fortalecimiento del trinomio PNP, comunidad organizada y gobierno local. Para ello, propone reformar a la policía en sus niveles formativos, estructura organizacional, operatividad y expulsión de los malos elementos, y delimitar sus funciones; crear una Comisión Especial que aborde “la conformación de unidades y servicios de élite dedicados exclusivamente a la investigación del crimen”; consolidar la iniciativa “Barrio Seguro” y diseñar estrategia nacional de prevención de la violencia y el delito; y mejorar la cultura organizacional de la policía en el trato al ciudadano y el funcionamiento de las comisarías. Además, crear una “Escuela de Capacitación” donde participen las instituciones involucradas en seguridad ciudadana.



Partido Nacionalista

El nacionalismo de Ollanta Humala plantea en el eje de seguridad ciudadana fortalecer la operatividad policial, disminuyendo hasta el 10% de la brecha en equipamiento, integrando al 100% el patrullaje a nivel municipal y en coordinación con las juntas vecinales y rondas campesinas y urbanas, garantizando el 100 % de egresados de las escuelas policiales con especialidad y el 70 % de policías en funciones especializadas. Así como, organizar y ejecutar un plan de reforma y reequipamiento de las delegaciones policiales en todo el país.

Partido Popular Cristiano

El programa de gobierno de Alberto Beingolea prevé fortalecer y transparentar las instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana, eliminar la impunidad y establecer sanciones penales y económicas, mapear el origen de la población penitenciaria para determinar barrios con presencia de pandillas y niveles de violencia, y realizar un seguimiento a los menores de edad privados de su libertad hasta la conclusión de sus estudios básicos.



Perú Libre

El candidato presidencial Pedro Castillo formula en su plan de gobierno modificar el marco legal en seguridad ciudadana a fin de establecer responsabilidades políticas y técnicas en los alcaldes y comisarios, respectivamente. Propone, además, garantizar la participación de la población (rondas campesinas y comités de autodefensa) en acciones de seguridad ciudadana y reorganizar a la PNP, “cuyos ascensos deben regirse por el número de investigaciones resueltas o acciones meritorias y no por el falso academicismo impuesto en base a maestrías y doctorados que muchas veces nada tienen que ver con su desempeño o profesionalismo”.

Perú Patria Segura

El partido de Rafael Santos indica que declarará en situación de emergencia la seguridad ciudadana e implementará una reforma del sistema policial que comprenda las especialidades de prevención, investigación y seguridad; ejecutará también el Decreto Legislativo N°1095 que permite la salida de las fuerzas militares en apoyo a la PNP; rediseñará el sistema de inspectoría y creará un fondo para la PNP a partir del aporte de las empresas privadas. Asimismo, promoverá el uso grilletes electrónicos para delincuentes primarios, creará cárceles locales para reos con sentencia menor a un año e implementará tecnología para asegura el monitoreo y la supervisión del acceso a los centros de reclusión.

Podemos Perú

En seguridad ciudadana, la agrupación de Daniel Urresti prevé implementar políticas de represión y prevención para devolverle autoridad a la PNP, bajo el programa "tolerancia Cero a la Delincuencia". También propone cerrar las brechas de equipamiento e indumentaria básica de la policía, crear un Registro Nacional de Antecedentes de Personas Violentas, crear el Instituto de Investigación Criminal, construir 3 megacomplejos de seguridad integral, mejorar las condiciones económicas y laborales de los policías que incluye un sistema de garantías hipotecarias, implementar una red de radio digital para integrar a la PNP con los serenazgos a nivel nacional, crear de 10 escuelas técnicas para Suboficiales, y terminar con el hacinamiento en las cárceles construyendo 21 recintos nuevos.

Renacimiento Unido Nacional

El programa de gobierno de Ciro Gálvez considera eliminar la inseguridad ciudadana para incrementar el flujo de turismo en el país. Para ello, propone “destugurizar” los centros penitenciarios, aprobar la pena de muerte para los delincuentes de alta peligrosidad y reincidentes, crear y fortalecer las rondas urbanas y campesinas, reorganizar todas las instancias del Mininter, y destinar un porcentaje de los ingresos por regalías y canon minero a mejorar la tecnología e infraestructura de las dependencias policiales a nivel nacional.

Renovación Popular

El candidato a Jefe de Estado Rafael López Aliaga y su partido político proponen la creación del Colegio Profesional de la Policía y la creación del Instituto de Investigación y Desarrollo de la Policía y la Seguridad, con el fin de elevar el nivel científico, tecnológico y operativo de la PNP. Plantean también implementar Unidades Itinerantes de Pacificación Ciudadana, integradas por la policía, serenazgo municipalidad, Poder Judicial, Fiscalía y organizaciones sociales para derrotar la delincuencia común, el pandillaje y la microcomercialización de drogas.

Somos Perú

La agrupación que lidera Daniel Salaverry considera que es “urgente” aplicar una reforma policial con un enfoque de transparencia, derechos humanos y lucha contra la corrupción. Para ello, prevé garantizar una formación policial de calidad, fortalecer los sistemas de control interno que permita identificar y retirar a los malos elementos de la policía, promover la investigación policial, potenciar los comités provinciales y distritales de seguridad ciudadana, fortalecer el rol de las municipalidades, el serenazgo, las rondas campesinas y las juntas vecinales, crear el Centro de Información para la Seguridad Ciudadana, fortalecer el rol de los serenazgos y mejorar los beneficios sociales del personal policial, y crear el Centro de atención de Emergencias tipo 911 e implementar sistemas de denuncia y alerta digital.

Unión por el Perú

El plan de gobierno de José Vega plantea sobre la labor policial respetar los fueros institucionales y respaldar sus acciones, modernizar el sistema administrativo de justicia (judicial, fiscal y policial), reducir la carga procesal, y generar el marco legal para autorizar la salida de las Fuerzas Armadas en apoyo a la PNP en resguardo de la seguridad ciudadana.

Victoria Nacional

En seguridad ciudadana, el candidato presidencial George Forsyth y su partido proponen optimizar la labor de inteligencia operativa, fortalecer la acción de policía comunitaria para dar respuesta inmediata de los delitos de alto impacto, reorientar las tareas y funciones del trabajo conjunto entre las instituciones vinculadas a seguridad, respetando las áreas competitivas, y reestructurar el sistema disciplinario, fortalecer las acciones de prevención y sanción para la generación de confianza en la PNP.



