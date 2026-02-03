Elecciones 2026: guía rápida para solicitar tacha contra un miembro de mesa sorteado

Si un ciudadano detecta que una persona sorteada no cumple con los requisitos legales, la ley permite presentar una tacha. Aquí te explicamos qué es, quiénes pueden ser tachados y cómo hacer el trámite paso a paso.

La ONPE realizó el sorteo nacional de miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026, donde más de 800 mil ciudadanos fueron designados provisionalmente. En este guía conoce cómo presentar una tacha contra un miembro de mesa.

¿Qué es una tacha a un miembro de mesa?

Es un procedimiento legal mediante el cual cualquier ciudadano puede solicitar la anulación de la designación de un miembro de mesa cuando su participación podría afectar la transparencia del proceso electoral y perjudicar la garantía de elecciones limpias. Si un ciudadano detecta que una persona sorteada no cumple con los requisitos legales, la ley permite presentar una tacha.

¿Hasta cuándo se puede presentar una tacha?

La tacha puede presentarse hasta 3 días hábiles después de la publicación de los resultados del sorteo de miembros de mesa.

¿En qué casos procede una tacha?

Según la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.° 26859), se puede solicitar la tacha si el miembro de mesa pertenece a alguno de estos grupos:

Candidatos o personeros de organizaciones políticas.



Funcionarios o empleados del Sistema Electoral peruano.



Miembros del Ministerio Público con funciones vinculadas a delitos electorales.



Funcionarios de la Defensoría del Pueblo que realizan supervisión electoral.



Autoridades políticas o autoridades elegidas por voto popular.



Integrantes de comités directivos de partidos políticos inscritos en el JNE.



Cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad entre miembros de una misma mesa.



Cónyuges o parientes hasta el segundo grado de candidatos que postulan en la misma jurisdicción.



Electores temporalmente ausentes del país, según información del Reniec.



Miembros en actividad de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional que realicen funciones electorales.

Miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.



¿Quién puede presentar la tacha?

Cualquier ciudadano, siempre que no registre multa electoral por omisión al sufragio, de acuerdo con el artículo 390° de la Ley Orgánica de Elecciones.

¿Qué documentos necesito?

Debes presentar:

Una solicitud escrita dirigida al presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de la localidad donde desarrollará la labor de miembro mesa, el ciudadano a ser tachado.



Documentos probatorios que sustenten la tacha.



Copia de tu DNI.



¿Dónde se presenta la tacha?

Debes acudir a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) donde fue sorteado el miembro de mesa cuestionado y entregar los documentos al personal responsable.

Si no sabes a qué ODPE acudir, puedes consultar llamando a:

(01) 417 0630

0800 00513





¿Qué pasa después de presentar la solicitud?

En un plazo de 3 días hábiles, recibirás una notificación con la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE).



Es importante que dejes un correo electrónico para recibir la respuesta.





¿Se puede apelar la decisión?

Sí. La resolución del JEE es apelable dentro de los 3 días calendario siguientes a la notificación.

El recurso es enviado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que resuelve en instancia definitiva dentro de los 3 días calendario posteriores a su recepción.

¿Por qué es importante este trámite?

Solicitar una tacha es una herramienta ciudadana que ayuda a proteger la imparcialidad del proceso electoral y refuerza la confianza en los resultados. Informarse y actuar a tiempo también es una forma de participar en la democracia.