Elecciones 2026: José Luna y López Aliaga trasladan la campaña al terreno judicial con acusaciones cruzadas

Denuncias por la adjudicación de la Vía Expresa Norte y alusiones a procesos judiciales, marcan un nuevo episodio de confrontación entre los candidatos de Podemos Perú y Renovación Popular.

El primer dardo llegó durante el fin de semana desde Podemos Perú, de José Luna Gálvez; contra Renovación Popular, de Rafael López Aliaga. Y la respuesta no se hizo esperar. Los candidatos protagonizan un intercambio de acusaciones públicas que incluye denuncias formales, calificativos personales y anuncios de acciones judiciales.

El partido Podemos Perú, a través de sus regidores municipales de la comuna limeña, Luis Gallardo y José Luis Luna; presentaron una denuncia contra el exalcalde Rafael López Aliaga por presuntas irregularidades en la adjudicación de la obra Vía Expresa Norte valorizada en más de S/ 277 millones.

La acusación se centra en que el proyecto fue entregado en febrero de 2025 al consorcio integrado por la empresa china Gezhouba Group Company. Los denunciantes señalan que existen evidencias de una falta de transparencia y un posible beneficio económico indebido para el consorcio, dado que el contrato se firmó por más de 277 millones de soles, lo que representa un incremento de 14 millones de soles respecto al presupuesto referencial original.

“Gangsters de la política”

A través de un comunicado titulado “Gangsters de la política difaman”, Renovación Popular rechazó las acusaciones de manera categórica. El entorno de López Aliaga afirmó que la adjudicación se realizó mediante un convenio internacional con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y que el procedimiento se ajustó a la legalidad vigente. Además, el partido anunció que presentará denuncias por difamación contra Podemos Perú y quienes resulten responsables de lo que consideran información falsa.

"Exigimos al JNE (Jurado Nacional de Elecciones) que garantice un proceso electoral limpio y que tome cartas en el asunto ante los ataques sistémicos de Podemos, cuyo candidato (en referencia a José Luna Gálvez) es acusado por la Fiscalía como el cabecilla de la organización criminal Gangsters de la política con un pedido de más de 22 años de prisión", se lee en el comunicado.

“Esas mismas palabritas tendrá que responder ante un juez”, dijo por su parte, Rafael López Aliaga en entrevista con RPP.

“López Aliaga tiene 16 juicios”

José Luna devolvió el dardo enumerando los procesos judiciales de su contrincante político: “Él actúa irresponsablemente catalogando de gángster a un partido. Gangster sería él, porque tiene más de 16 juicios por todo tipo de corrupción. […] Con 16 juicios a cuestas, viene a decirle a otro gángster o delincuente. El señor pierde el juicio. Lo único que piden los regidores es que se aclare el tema, pero no dan ninguna respuesta. Por un tema parecido, está Vizcarra en la cárcel”. respondió desde Piura.

Este no es el primer choque entre ambos candidatos. En 2025, Luna acusó públicamente a López Aliaga de haberse apropiado del partido Solidaridad Nacional tras la muerte de su fundador, Luis Castañeda Lossio, una versión que fue negada por el actual alcalde de Lima, quien retó a su adversario a sustentar sus afirmaciones ante el Poder Judicial.