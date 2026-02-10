Últimas Noticias
Elecciones 2026: Jaime Freundt renunció al cargo de primer vicepresidente de Salvemos al Perú

La renuncia a la candidatura de vicepresidente sumada a la respuesta del candidtao Antonio Ortiz, reflejan las diferencias al interior del partido.
| Fuente: RPP
Maricarmen Chinchay

por Maricarmen Chinchay

·

La salida de Jaime Freundt López de la plancha presidencial, no solo deja incompleta la fórmula de Salvemos al Perú, sino que revela un quiebre político con el candidato presidencial Antonio Ortiz.

La plancha presidencial del partido Salvemos al Perú se queda sin uno de sus tres integrantes. El candidato a la primera vicepresidencia, Jaime Freundt López, presentó la renuncia oficial a su candidatura ante el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, colegiado que mediante la resolución 01125-2026-JEE-LIC1/JNE aceptó su solicitud.

Freundt López presentó este pedido formal el último 08 de febrero y la respuesta del colegiado electoral se formalizó un día antes de vencerse la fecha límite establecida en el calendario electoral, para justamente presentar renuncias de candidatos y retiro de listas.

De esta manera, la plancha de Salvemos al Perú se queda con Antonio Ortiz Villano como candidato a la presidencia y Giovanna Demurtas Moya como segunda vicepresidenta.

A través de su cuenta oficial de Facebook, el ahora excandidato dejó un mensaje de las razones de su distanciamiento.

“𝗥𝗲𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗼 𝗮 𝗺𝗶 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗩𝗶𝗰𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗼𝗿 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝘁𝗼 𝗮 𝗺𝗶 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗱𝘂𝗿𝗮  𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻𝗮, a mi absoluto desapego con las formas oprobiosas que nacen de la envidia y  que los desvalidos intelectuales exhiben sin el menor rubor.⁣

𝗥𝗲𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗼 𝗮 𝗹𝗮 𝗺𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗾𝘂𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗮𝗯𝗲 𝗼𝘁𝗼𝗿𝗴𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮, ⁣sobre todo lo hago sabiendo que de esa forma evito que algunos requieran fingir un compañerismo falso.⁣

𝗠𝗲 𝗿𝗲𝘁𝗶𝗿𝗼 𝗹𝘂𝗲𝗴𝗼 𝗱𝗲 𝗵𝗮𝗯𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗱𝗼 𝗮 𝗿𝗲𝗺𝗼𝘃𝗲𝗿 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗲𝘀𝗰𝗼𝗺𝗯𝗿𝗼𝘀 𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗮𝗴𝗿𝘂𝗽𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗺𝗼𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗱𝗮 para sacarla adelante a pesar de sus propias luchas y pugnas internas.⁣

Resolución emitida por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1
| Fuente: JNE

Ruptura con Antonio Ortiz

"𝗡𝗮𝗱𝗮 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗱𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗿𝗲𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗻𝗶 𝘁𝗿𝗮𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝘀𝗲 𝗮 𝘂𝗻𝗼 𝗺𝗶𝘀𝗺𝗼. Por eso, 𝗺𝗲 𝘃𝗼𝘆 𝗲𝗻 𝗽𝗮𝘇. Me retiro 𝗰𝗼𝗻 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗾𝘂𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝘆 𝘀𝗶𝗻 𝗿𝗲𝗻𝗰𝗼𝗿", culmina Freundt en su mensaje. Pero la paz que cita no está percibida de la misma manera al interior de los candidatos que quedan representando a la agrupación. 

Es el caso del candidato presidencial, Antonio Ortiz, quien confirmó a El Poder en tus Manos de RPP que las constantes diferencias y desaveniencias fracturaron la relación, las mismas que iniciaron hace dos meses según indicó.

"El señor tiene una forma de ser, de dirigir, él tiene una posición y yo tengo otra. Es una persona que tiene sus ideas diferentes a las mías. Él ha optado por retirarse y yo respeto su decisión, pero lo que no voy a permitir el ningunear... es una persona que se cree el todopoderoso y que yo tengo que recibire órdenes de lo que él dice. Si yo llegué a la candidatura a la presidencia no es porque me la regalaron. Una, una moneda decidió que podría ser o no podría ser", señaló el candidato.

En otro momento, Antonio Ortiz señaló que en más de una ocasión Freundt le pidió "hacer lo que él decía" y eso fue el punto de quiebre.

"Como candidato a la presidencia no lo puede permitir. Encima, me van a minimizar. Mire dónde están los [otros] candidatos, [expresidentes] ¿no? Porque siempre han sido dirigidos por alguien, no han tenido independencia. Entonces, yo no quiero someterme a lo mismo", reveló.

Antonio Ortiz señaló que su campaña continía firme y que no existen, d emomento, más bajas en las candidaturas. "Estamos más unidos, más fuertes", aseguró.


Parte del mensaje del excandidato a la vicepresidencia en su cuenta de Facebook
| Fuente: Facebook

Una moneda definió la suerte

Recordemos que la plancha de Salvemos al Perú quedó definida luego del lanzamiento de una moneda, porque las dos listas presidenciales resultaron empatadas en le proceso de elecciones primarias. Tras desarrollarse el lanzamiento, el ganador fue Antonio Ortiz Villano quien se impuso al exministro Mariano González.

La siguiente controversia que Salvemos al Perú deberá resolver es esclarecer cómo se distribuyeron los contratos con los medios de comunicación seleccionados por la agrupación, por concepto de franja electoral.

"La Fiscalía ha decidido investigar y yo también he pedido que se esclarezca el tema, he cursado cartas notariales pidiendo las explicaciones al comité del partido y estamos en ello", dijo el candidato. 

El poder en tus manos

EP235 | INFORMES | Elecciones 2026: 36 candidatos presidenciales quedaron inscritos para competir

El mapa electoral ya está sobre la mesa. Treinta y seis fórmulas presidenciales buscarán convencer a los electores, en una campaña que avanza entre recorridos en regiones, presencia en redes y apariciones mediáticas, donde cada candidato pelea por no desaparecer en una amplia oferta electoral.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
Elecciones 2026 Salvemos al Perú El Poder en tus Manos

RPP TV

En Vivo

