Elecciones 2026: Jaime Freundt renunció al cargo de primer vicepresidente de Salvemos al Perú

La salida de Jaime Freundt López de la plancha presidencial, no solo deja incompleta la fórmula de Salvemos al Perú, sino que revela un quiebre político con el candidato presidencial Antonio Ortiz.

La plancha presidencial del partido Salvemos al Perú se queda sin uno de sus tres integrantes. El candidato a la primera vicepresidencia, Jaime Freundt López, presentó la renuncia oficial a su candidatura ante el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, colegiado que mediante la resolución 01125-2026-JEE-LIC1/JNE aceptó su solicitud.

Freundt López presentó este pedido formal el último 08 de febrero y la respuesta del colegiado electoral se formalizó un día antes de vencerse la fecha límite establecida en el calendario electoral, para justamente presentar renuncias de candidatos y retiro de listas.

De esta manera, la plancha de Salvemos al Perú se queda con Antonio Ortiz Villano como candidato a la presidencia y Giovanna Demurtas Moya como segunda vicepresidenta.

A través de su cuenta oficial de Facebook, el ahora excandidato dejó un mensaje de las razones de su distanciamiento.

“𝗥𝗲𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗼 𝗮 𝗺𝗶 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗩𝗶𝗰𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗼𝗿 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝘁𝗼 𝗮 𝗺𝗶 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗱𝘂𝗿𝗮 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻𝗮, a mi absoluto desapego con las formas oprobiosas que nacen de la envidia y que los desvalidos intelectuales exhiben sin el menor rubor.⁣

𝗥𝗲𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗼 𝗮 𝗹𝗮 𝗺𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗾𝘂𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗮𝗯𝗲 𝗼𝘁𝗼𝗿𝗴𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮, ⁣sobre todo lo hago sabiendo que de esa forma evito que algunos requieran fingir un compañerismo falso.⁣

𝗠𝗲 𝗿𝗲𝘁𝗶𝗿𝗼 𝗹𝘂𝗲𝗴𝗼 𝗱𝗲 𝗵𝗮𝗯𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗱𝗼 𝗮 𝗿𝗲𝗺𝗼𝘃𝗲𝗿 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗲𝘀𝗰𝗼𝗺𝗯𝗿𝗼𝘀 𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗮𝗴𝗿𝘂𝗽𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗺𝗼𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗱𝗮 para sacarla adelante a pesar de sus propias luchas y pugnas internas.⁣