Elecciones 2026: Unidad Nacional solicita la inscripción de su fórmula presidencial liderada por Roberto Chiabra

La alianza electoral Unidad Nacional presentó la solicitud de inscripción de su fórmula presidencial, de cara a las elecciones generales que se llevarán a cabo el 12 de abril de 2026.



La plancha presidencial está conformada por Roberto Chiabra León como candidato a la Presidencia de la República, acompañado por Javier Ignacio Bedoya Denegri en la Primera Vicepresidencia y Neldy Roxana Mendoza Flores en la Segunda Vicepresidencia.



La solicitud fue presentada la mañana de este lunes por el personero legal de dicha coalición, Oscar David Aranda Gonzales, a través de la plataforma digital Declara+ del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).



Según el registro oficial del sistema electoral, los tres integrantes de la plancha presidencial fueron elegidos previamente en las elecciones primarias internas de Unidad Nacional, celebradas el domingo 7 de diciembre.



El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha exhortado a las organizaciones políticas habilitadas para participar en las elecciones generales de 2026 a no esperar el último momento para presentar sus solicitudes de inscripción de candidatos.



En un comunicado, el órgano electoral explicó que las solicitudes de inscripción de las fórmulas presidenciales y listas de candidatos al Senado, a la Cámara de Diputados y a representantes peruanos ante el Parlamento Andino se deben presentar, de manera física o virtual, hasta el 23 de diciembre de 2025 a las 23:59:59 horas.