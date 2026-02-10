Unión Europea enviará al Perú una misión de observadores para Elecciones 2026: ¿cómo operará y cuándo llegará?

El embajador de la Unión Europea en el Perú, Jonathan Hatwell, detalló el papel de la misión es garantizar que el proceso electoral sea creíble y transparente con el fin de evitar cuestionamientos por supuesto fraude, como ocurrió en las Elecciones Generales de 2021.

La Unión Europea (UE) enviará al Perú una misión de observación de las Elecciones Generales que se realizarán el próximo domingo, 12 de abril, una fecha donde los peruanos estamos llamados a elegir a nuestro próximo presidente, así como a los 130 miembros de la Cámara de Diputados y a 60 del Senado.

El embajador de la Unión Europea en el Perú, Jonathan Hatwell, detalló que este lunes se firmó con el canciller Hugo de Zela el acuerdo administrativo que regulará el despliegue, el mandato y las condiciones de la misión que arribará al país en respuesta a la invitación del Gobierno peruano.

“El papel de la misión es técnica, independiente, imparcial, observa todo el proceso electoral no solo el día de votación, así como la campaña, la jornada electoral, el escrutinio, resolución de recursos, anuncios de resultados”, declaró en Ampliación de Noticias.

Hatwell explicó que el papel de la misión es apoyar a las autoridades electorales para que haya un proceso electoral creíble, transparente e inclusivo.

¿Quién encabezará la misión de observadores?

La misión, liderada por la eurodiputada italiana Annalisa Corrado, estará compuesta por 50 observadores de largo plazo que se desplegarán en todo el país; así como otros 50 de corto plazo que llegarán diez días antes de la jornada electoral.

Eurodiputada italiana Annalisa Corrado. Fuente: Unión Europea

A este equipo, le acompañará un grupo de diez expertos electorales que estará situado en Lima y que será el “núcleo de la misión”, pues se trata de personal técnico especializado.

“En total, unos 110 [funcionarios] y también el día de la elección se refuerzan con la participación de unos diplomáticos de las embajadas. Así que el día de la jornada electoral van a ser más o menos 140 en total”, indicó el embajador Hatwell.

¿Cuándo comenzarán a llegar los integrantes de la misión de observadores?

Los diez expertos electorales llegarán a fines de marzo, mientras que los observadores a largo plazo arribarán el 12 de marzo.

“La misión va a tener un diálogo constante, una coordinación constante con las instituciones electorales. Es una coordinación que no implica interferencias, sino un intercambio técnico y acceso a información. Pero sí hay ese diálogo, lo que no hacemos es interferir”, acotó.

El embajador de la UE apuntó que la misión de observadores no puede realizar declaraciones publicaciones, salvo en la declaración preliminar que se emite dos días después de los comicios

“La Unión Europea acompaña al Perú en estos comicios como socio, con respeto absoluto a la soberanía del país y con el único objetivo de contribuir a un proceso electoral que sea transparente y confiable para los ciudadanos”, apuntó.

Los observadores de la UE se sumarán a las misiones de la Organización de Estados Americanos (OEA), Centro Carter, Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) y la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB).