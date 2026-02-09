De Zela reitera que Gobierno no ingresará "por la fuerza" a embajada de México: "Ni siquiera se está considerando"

Hugo de Zela, ministro de Relaciones Exteriores, en una conferencia de prensa brindada este lunes, reiteró que el Gobierno no tiene en sus planes un ingreso "por la fuerza" a la Embajada de México en Lima para una eventual captura de la expremier Betssy Chávez, condenada a más de 11 años de cárcel por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.

"Quiero reiterar con absoluta firmeza que el gobierno de Perú no va a ingresar por la fuerza a la Embajada de México. Eso ni siquiera se está considerando, simplemente no vamos a hacerlo", enfatizó.

Como se recuerda, el pasado 3 de noviembre, De Zela informó que México había concedido asilo a Chávez Chino en la referida embajada, lo que ocasionó que el Gobierno peruano rompa relaciones diplomáticas con dicho país.

Días después, el canciller señaló que Perú realizaría consultas internacionales ante la OEA respecto a la aplicación del asilo diplomático, antes de tomar una decisión sobre el salvoconducto solicitado por México a favor de la también excongresista. Sobre ese punto, De Zela indicó hoy que ese proceso continúa avanzando.

"En Washington, aproveché para tener algunas conversaciones informales con distintos representantes de varios países ante la OEA, precisamente porque nuestra misión ante la OEA está trabajando, junto a un número importante de países, una propuesta específica para que el Consejo Permanente de la OEA apruebe la consulta al Comité Jurídico Interamericano sobre la aplicación de la Convención de Caracas", indicó.

"Yo espero que, en un lapso no muy prolongado, ya podamos presentar eso al Consejo Permanente y obtener la aprobación para ir al Comité Jurídico", añadió.

Sobre visita de León XIV: "No tenemos una fecha"

Por otro lado, el canciller reafirmó que el papa León XIV, nacionalizado peruano, visitará nuestro país este año, pero que aún no hay una fecha concreta. El titular de Torre Tagle indicó también que la invitación formal ya ha llegado al pontífice, y que este tiene un gran interés de llegar a suelo patrio.

"Estamos iniciando el proceso. La etapa en la cual estamos es que la invitación formal, firmada por el presidente Jerí, ha sido enviada y recibida por Su Santidad. La expresión inicial de Su Santidad es que él tiene un gran interés en viajar a nuestro país y quiere tratar de concretar ese viaje, en lo posible, durante este año", sostuvo.

"Nuestro embajador en la Santa Sede tiene la tarea principal de asegurar que esa visita del Santo Padre se dé, en la medida de lo posible, cuanto antes, pero hasta el momento no tenemos una fecha. En cuanto tengamos una, iniciaremos las preparaciones […], ya sobre la base de un hecho concreto, que es el día o los días en que va a estar Su Santidad en el Perú", enfatizó.

Finalmente, De Zela remarcó que "se le ha expresado al Santo Padre que es el deseo del pueblo peruano de tenerlo de vuelta en su patria en cuanto sea posible".

"Esperamos que eso se concrete en los próximos meses", puntualizó.