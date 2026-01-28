Este 29 de enero se sorteará a más de 800 mil miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026

La ONPE realizará el sorteo de manera simultánea a nivel nacional. Los ciudadanos seleccionados cumplirán un rol importante en la jornada electoral del 12 de abril, marcada por el retorno de la bicameralidad y una cédula de votación más extensa.

Este jueves 29 de enero, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará el sorteo nacional de miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026, un proceso que permitirá seleccionar a ciudadanos que tendrán a su cargo la instalación, conducción y cierre de las mesas de sufragio el próximo 12 de abril.

El procedimiento se llevará a cabo de manera simultánea en las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del país. En Lima, una de las actividades se desarrollará en la ODPE Lima Centro 2, ubicada en Jesús María, a donde la ONPE ha convocado a los medios de comunicación para presenciar el acto público.

¿Cómo se elige a los miembros de mesa?

Según explicó Franz Paz Retuerto, especialista en asistencia, monitoreo y soporte de la ONPE, el sorteo parte de un universo de electores que cumplen con requisitos previamente establecidos por la normativa electoral.

“Primero se selecciona a los ciudadanos que se encuentran dentro del rango de edad permitido, que va desde los 18 hasta los 65 años. Luego se aplica un filtro adicional vinculado al grado de instrucción, priorizando a quienes tienen mayor nivel educativo”, detalló el vocero.

Otro de los criterios que se toma en cuenta es no haber sido miembro de mesa en procesos electorales recientes, con el objetivo de ampliar la participación ciudadana y distribuir de manera más equitativa esta responsabilidad cívica.

Por cada mesa de sufragio se sortearán nueve personas: tres miembros titulares y seis suplentes, quienes estarán obligados a presentarse el día de la votación en caso sean convocados.

Publicación de resultados y periodo de tachas

Una vez realizado el sorteo, la ONPE efectuará una primera publicación oficial de la lista de miembros de mesa seleccionados. Esta información podrá consultarse a través de sus plataformas digitales y en puntos de difusión físicos.

Posteriormente, se abrirá un periodo de tachas, durante el cual los ciudadanos podrán presentar observaciones si consideran que no cumplen con los requisitos para ejercer el cargo. La lista definitiva se conocerá días después, antes del inicio de las capacitaciones.

Un rol clave en una elección muy diferente

Las Elecciones Generales 2026 estarán marcadas por el retorno del Congreso bicameral, lo que implicará una cédula de votación de mayor tamaño y complejidad. En ese contexto, la labor de los miembros de mesa será determinante para garantizar un proceso ordenado y transparente.

Desde la ONPE recuerdan que ejercer este cargo es obligatorio, tanto para titulares como para suplentes, y que quienes cumplan con esta función recibirán una compensación económica, además de capacitación previa para el correcto desempeño de sus funciones.

“Los miembros de mesa cumplen un rol fundamental en la democracia. Por eso, desde la ONPE buscamos garantizar un sorteo transparente y una adecuada preparación”, remarcó Paz Retuerto.