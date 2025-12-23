Fuerza Popular subsana observaciones del JEE a su lista de candidatos a la Cámara de Diputados

El partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, presentó un documento para subsanar las observaciones realizadas por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Oeste a su lista de candidatos a la Cámara de Diputados, luego que la institución electoral la declarara inadmisible.

En este documento, Edwin Lévano Gamarra, personero legal del partido, presentó pruebas y documentos adicionales para que la lista fujimorista sea finalmente admitida por el JEE.

Entre los documentos presentados por Fuerza Popular se encuentran reportes de empresas, contratos de servicios profesionales y formularios de la Sunat para justificar los ingresos declarados por los candidatos que tenían inconsistencias en sus hojas de vida.

Asimismo, se adjuntaron documentos de solicitudes de licencia sin goce de haber o resoluciones de que ya se las concedieron a aquellos candidatos que son empleados públicos.

“Solicito a vuestro Jurado dar por subsanada la omisión de admisibilidad señalada, procediendo con la inscripción definitiva de nuestra lista de candidatos para el distrito electoral de Lima Oeste 3”, concluye el documento de Fuerza Popular.

JEE declaró inadmisible la lista de candidatos de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados

El lunes, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Oeste 3 declaró inadmisible la lista de candidatos a la Cámara de Diputados para las Elecciones Generales 2026 de Fuerza Popular.

El JEE tomó esta decisión luego de identificar observaciones en la documentación presentada por el partido político. La resolución concedió dos días calendarios a la agrupación para corregirlas.