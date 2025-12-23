JNE declaró inadmisible la fórmula presidencial de Avanza País

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró inadmisible la solicitud de inscripción de la fórmula de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la República presentada por Avanza País para las Elecciones Generales 2026.

A través de la Resolución N.º 08736-2025-JEE-LIC1/JNE, emitida el 22 de diciembre, el ente electoral detectó omisiones en la documentación presentada por el personero legal, Aldo Fabrizio Borrero Rojas, otorgándole un plazo de dos días calendario para subsanar las observaciones.

Renuncias no acreditadas

La principal observación recae sobre la conformación de la plancha presidencial. Según el registro oficial de la ONPE de las elecciones primarias, la fórmula de Avanza País estaba encabezada por Phillip Butters (presidente) y Karol Paredes (segunda vicepresidenta).

Sin embargo, la solicitud de inscripción presentada al JNE incluye a José Williams como candidato a la presidencia y a Adriana Tudela como segunda vicepresidenta, bajo el argumento de que asumen los cargos en calidad de accesitarios tras la renuncia de los titulares originales.

El JEE advirtió que, si bien el partido presentó un acta interna fechada el 16 de diciembre explicando los cambios, "ha omitido presentar los documentos y/o escritos de renuncias" de Butters Rivadeneira y Paredes Fonseca que sustenten dicha modificación.

Error en declaración jurada de Williams

Asimismo, la autoridad electoral halló un error formal en la documentación del candidato presidencial.

La declaración jurada de consentimiento y veracidad (Anexo 11) de José Williams no cumple con los requisitos establecidos, ya que el postulante "ha omitido consignar el cargo al que postula" en el documento.