La cultura en los planes de los candidatos a Lima: de la nada a la premiación de 'influencers'

Varios postulantes plantean actividades en el Centro Histórico de Lima | Fuente: Andina

Seguridad ciudadana, transporte, limpieza pública, comercio ambulatorio. El debate municipal suele girar en torno a estas problemáticas. Ante la urgencia por atenderlas los candidatos descartan abrir las posibilidades discursivas en sus apariciones públicas. En la actual campaña a la alcaldía de Lima, ninguno de los siete candidatos se ha esmerado en difundir sus propuestas culturales para la capital.

El último jueves, en el campus de la PUCP, se realizó un foro para conocer los planes culturales de los aspirantes al sillón municipal. Aunque la organización (IDEA, Unesco y Transparencia) cursó las invitaciones respectivas, sólo asistieron Omar Chehade (Alianza Para el Progreso) y Gonzalo Alegría (Juntos por el Perú).

A pesar de este marcado desinterés, en los planes de gobierno sí figuran algunas iniciativas para este sector. Enrique López-Hurtado, coordinador de Cultura de Unesco Perú, considera que muchas veces los candidatos no ven la cultura como un elemento transversal que nos puede ayudar a encontrar una mejor manera de vivir. “La cultura puede colaborar al desarrollo social, la seguridad ciudadana, la convivencia”, expresa.

Daniel Urresti (Podemos Perú)

En su plan de gobierno, el ex ministro del Interior propone crear el Carnaval Limeño, el cual consistiría en un pasacalle en la Plaza Mayor. Entre otras propuestas, menciona la generación de un centro comercial especializado en libros con la asociación de vendedores de libros del jirón Amazonas y la premiación del influencer cultural del año.

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

El empresario propone la implementación una biblioteca virtual con acceso libre. Asimismo, consigna en su plan el lanzamiento de Juegos Florales, con concursos en poesía, pintura y danzas. Promete la creación de una Escuela Municipal de Danzas y Música, así como la de un Museo de Artesanías.

Para Víctor Vich, investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), es necesario producir espacios educativos que estén más allá de la escuela y la universidad.

“La ausencia del debate de cultura en el debate electoral no solamente tiene que ver con la pobreza del debate político en el país, sino porque la clase política no asocia que las políticas culturales son políticas educativas. En última instancia, hay una asociación, que la cultura es entretenimiento y no es un dispositivo educativo del país”, señala.

George Forsyth (Somos Perú)

Indica que promoverá una ley de Mecenazgo para buscar donantes que financien la restauración y mantenimiento de inmuebles declarados Patrimonio Cultural. A cambio, los mecenas tendrían un beneficio tributario.

Omar Chehade (Alianza Para el Progreso)

Plantea la creación de corredores culturales, que reconcilie la relación de las áreas urbanizadas con las áreas patrimoniales. Propone la recuperación de espacios públicos.

López-Hurtado, de Unesco, afirma que es necesario que los políticos vean la cultura como una palanca para el desarrollo sostenible.

“El gobierno local ya no es un mero productor de eventos sino un facilitador. Da las reglas, sientas las bases, para que sean los agentes y organizaciones culturales, quienes organicen estos eventos. Tenemos que incorporar la mirada de las industrias culturales como un eje dinamizador de las economías locales”, expresa.

Gonzalo Alegría | Fuente: Archivo

Gonzalo Alegría (Juntos por el Perú)

El hijo de Ciro Alegría propone la creación del Parque Central de la Cultura, el cual unirá el actual Parque de los Museos (Juana Alarco) con el Parque de la Exposición. Además, propone la restauración del teatro La Cabaña.

Yuri Castro (Perú Libre)

El candidato del partido del lápiz también prioriza la creación de rutas culturales que pongan en valor distintos puntos de la ciudad. Asimismo, anuncia el lanzamiento de una tarjeta virtual para que los estudiantes puedan acceder a eventos culturales de forma gratuita y la creación del Elenco Municipal de Folklore.

Cabe precisar que la candidata Elizabeth León (Frente de la Esperanza) no incluyó propuestas en materia cultural dentro de su plan de gobierno.

Para Diana Guerra, docente de Gestión Cultural de la PUCP, ya no solo necesitamos de un conjunto de eventos y festivales en la ciudad, sino que requerimos políticas culturales que ayuden a mejorar los vínculos sociales.

“La política en este tiempo no está enseñando que podemos ser sumamente agresivos, atacándonos unos entre otros. Creo que Lima podría tener políticas culturales donde la gente encuentre espacios de debate, donde estemos permanentemente cuestionándonos y reflexionando”, comenta.

Ante el interés de varios candidatos por preservar el valor cultural del Centro Histórico, Vich menciona que no se debe desatender las posibilidades creativas de los artistas. “No solo se trata de preservar el patrimonio, sino también de crear nuevos patrimonios. No se crean nuevos patrimonios porque los alcaldes no saben que existen los artistas. No hay políticas desde los municipios para que la cultura se democratice. Hoy en día, el acceso a la cultura es caro”, concluye.

El sector cultura, uno de los más golpeados durante la pandemia del covid-19 espera, una vez más, atención de sus próximas autoridades. Mientras tanto, los colectivos artísticos siguen luchando para que se instale una pregunta por el tema cultural en los debates oficiales del proceso electoral.