Elecciones 2022: Los antecedentes de los candidatos a Lima y de los regidores que los acompañan en sus listas

Daniel Urresti (Podemos), George Forsyth (Somos Perú) y Rafael López Aliaga concentran varias alertas de cuestionamientos éticos y legales. | Fuente: Andina

El próximo domingo 2 de octubre se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales 2022, donde cerca de 8 millones de limeños elegirán a sus representantes. Un alcalde y 39 regidores conformarán el Concejo Metropolitano que gobernará la capital durante los siguientes cuatro años.

Después de cumplir con los requisitos establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quedaron inscritas siete listas (Podemos, Renovación Popular, Somos Perú, Frente de la Esperanza, Juntos por el Perú, Alianza Para el Progreso, Perú Libre) y solo una candidata a regidora por Avanza País (el resto de la lista fue descalificada)

¿Con qué antecedentes llegan estos postulantes a la contienda electoral? Un reciente informe de la Asociación Civil Kuskachay, muestra que cinco de los siete candidatos al sillón municipal presentan serios cuestionamientos legales o éticos.

Las denuncias y alertas se concentran en los tres candidatos que encabezan las encuestas (Daniel Urresti, Rafael López Aliaga y George Forsyth). Entre ellos se reparten 29 de los 31 cargos que fueron identificados.

Daniel Urresti (Podemos)

En la hoja de vida que presentó al JNE declaró una sentencia por difamación agravada. También consignó la acusación de participar en el homicidio del periodista Hugo Bustíos. No obstante Daniel Urresti fue absuelto por este caso en 2018, pero al ser elevado a la Corte Suprema, la Justicia determinó que se realice un nuevo juicio oral.

Otras denuncias que Urresti registra en su hoja de vida son por violación de la libertad personal, contaminación del ambiente, ambas cuando se desempeñaba como Alto Comisionado de la Minería Ilegal; abuso de autoridad (en operativos contra ambulantes) cuando fue Gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Los Olivos; entre otras. En total registra siete cargos.

A su vez, RPP Noticias identificó tres postulantes con antecedentes en la lista de regidores de Podemos. Yeremi Espinoza acreditó en su hoja de vida una sentencia por falsificación de documentos. Rosa Bautista incluyó una demanda laboral y Joel Chauca declaró una demanda de desalojo.

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

Según la plataforma anticorrupción Kuskachay, el candidato registra ocho cargos. Tiene denuncias por Violación de la libertad del trabajo, Contra la fe pública y contra la función jurisdiccional. Además, cuenta con antecedentes policiales por conducir en estado de ebriedad.

Cabe mencionar que Rafael López Aliaga no incluyó esta información en su hoja de vida declarada ante el JNE.

George Forsyth (Somos Perú)

El ex alcalde de La Victoria tiene 16 alertas según el estudio elaborado por Kuskachay. Casi todas las denuncias coinciden con su periodo como burgomaestre distrital. Posee denuncias por abuso de autoridad, peculado, delitos cometidos por funcionarios, negociación incompatible, concusión y cohecho pasivo. Además, registra cargos por formas agravadas de violencia contra la mujer y violencia en entorno familiar.

En su hoja de vida presentada ante el JNE George Forsyth no incluyó esta información.

RPP identificó que en su lista de postulantes al Concejo de Lima lleva a Emilio Nicolich, quien tiene antecedentes judiciales por Lesiones, según declaró en su hoja de vida.

Omar Chehade (Alianza Para el Progreso)

Según el portal Kuskachay, el ex congresista, cuenta con cargos por delitos cometidos por funcionarios. Esta denuncia fue consignada en 2017. Esta información no aparece en su hoja de vida presentada ante el JNE.

Gonzalo Alegría (Juntos por el Perú)

El candidato fue denunciado por cohecho en 2017 según el rastreo que realizó Kuskachay.

RPP encontró que lo acompaña como candidato a regidor Agustín Rojas, quien consigna dos antecedentes judiciales en su hoja de vida. Tiene una sentencia por falsedad genérica y otra por obligaciones alimentarias con sus hijas.

Elizabeth León (Frente de la Esperanza)

La candidata del partido de la escoba no registra causas ni antecedentes judiciales. En su reporte, la plataforma Kuskachay le puso una alerta de muchas camisetas, ya que antes formó parte de otras organizaciones políticas como el Movimiento Independiente Acción y Cambio y el Frente Independiente Moralizador.

Yuri Castro (Perú Libre)

La carta en Lima del partido liderado por Vladimir Cerrón no registra antecedentes judiciales ni procesos abiertos. Esta será la segunda participación de Castro en unos comicios, ya que intentó llegar al Parlamento Andino el año pasado.

¿Deben ponerse mayores filtros para postular?

Para Eduardo Herrera, director de la Asociación Civil Kuskachay, es riesgoso poner una valla legal que impida que personas que tienen investigación en curso puedan postular. “Con la fragilidad de nuestro sistema de justicia, cualquier adversario político podría meter una denuncia en el acto y lo saca de carrera a otro”, menciona.

Considera que el principal filtro deben ser de los partidos políticos y la ciudadanía.

“Los partidos tienen que tener sanciones duras para las personas que presenten antecedentes. Y los ciudadanos tenemos que acostumbrarnos a escoger bien. Algo nos tiene que corresponder como personas responsables y poder decir ‘por este candidato no voy a votar. No importa que sea muy eficiente haciendo obras, pero tiene tal antecedente de investigación que me preocupa’”, refiere.

En ese sentido, Cinthya Cienfuegos, asociada de Transparencia, asegura que el acceso a los antecedentes y hojas de vida de los candidatos es un paso para ejercer la vigilancia ciudadana.

“Las hojas de vida nos permiten tener una primera radiografía o carta de presentación de los candidatos y con ello identificar si estas personas cumplen con el perfil para ejercer el cargo público, en relación a las demandas, necesidades y aspiraciones de la población y no como respuesta a intereses particulares”, afirma.

Cienfuegos asegura que la inclusión de postulantes con antecedentes se traduce en una percepción negativa de la ciudadanía hacia sus propias autoridades locales. “Además, refuerza el nivel de desconfianza a las instituciones y aumenta el desinterés a los temas políticos”, añade.

Por su parte, el docente de Ética de la Universidad del Pacífico (UP), Alonso Villarán, considera que este no es un fenómeno casual, sino que la presencia de candidatos con antecedentes se ha vuelto una tradición lamentable en los procesos electorales.

“En el Perú, sin embargo, hoy rige la premiación del demérito, incluso el crimen. Lo vemos en las mencionadas candidaturas y en otras instancias, cualquiera puede ser ministro o alcalde, En resumen, la promoción por parte de agrupaciones políticas de candidatos con graves antecedentes judiciales es una profunda injusticia que además tiene graves consecuencias”, concluye.