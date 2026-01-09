Elecciones 2026: ¿qué partidos políticos han tenido tachas en sus listas de candidatos y cuál es el panorama del proceso?

El calendario electoral de los comicios generales del próximo mes de abril continúa avanzando. Tras la presentación de las listas de candidatos al Parlamento y de las fórmulas presidenciales por parte de los partidos políticos, se han interpuesto tachas que deben resolver los jurados electorales especiales de cada jurisdicción y, en última instancia, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

A la par, el referido jurado electoral deberá pronunciarse respecto a los recursos presentados por diversos partidos contra la inadmisibilidad de la inscripción de sus listas, como es el caso de Primero La Gente, encabezado por Marisol Pérez Tello.

José Naupari, abogado especializado en Derecho electoral, en diálogo con RPP, dio cuenta del actual panorama de los referidos casos y compartió una proyección de lo que se debería esperar por parte de la autoridad electoral en cada caso.

¿Qué se debe esperar en cada caso por parte del JNE?

Primero La Gente

Ayer, jueves, el pleno del JNE declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por Primero La Gente contra la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, que había rechazado la inscripción de su fórmula presidencial, encabezada por Marisol Pérez Tello, al considerar que fue presentada de manera extemporánea.

Al respecto, Naupari Wong señaló que, "por las otras decisiones que también ha tomado el jurado en otros casos, pareciera que, cuando se ha aludido a aparentes problemas con el sistema de firmas […], ha acogido los argumentos de las organizaciones políticas", por lo que, "aparentemente, va a admitir que puedan completar o que, por lo menos, se califiquen estas solicitudes de inscripción".

"El caso de Primero La Gente es muy singular, porque ahí vamos a ver qué hace el jurado. Por ejemplo, Juntos por el Perú (JPP) ha interpuesto apelación lista por lista que se le ha denegado. Es más, hoy día hay varios casos de JPP. Salvemos al Perú también estuvo en el mismo problema, en el sentido de que se había denegado las solicitudes por extemporaneidad, porque habían tenido justamente estos problemas con las firmas digitales", indicó.

"En el caso de Primero La Gente hay una sola apelación, en principio, y habrá que ver si el jurado se circunscribe a la fórmula presidencial o si, como el vicio es transversal, dice ‘si bien es cierto, vienes por una fórmula, te abro la cancha a todas las demás listas’. El tema es que, si abro la cancha a todas las demás listas, ¿cómo quedan los otros partidos que han apelado y han pagado sus tasas lista por lista?", inquirió.

El letrado resaltó que Juntos por el Perú y Salvemos al Perú están en la misma situación que Primero La Gente, y que incluso "Venceremos" y el "Partido de los Trabajadores" tendrían problemas similares.

"Claro, ciertamente Primero La Gente ha sido el más crítico porque creo que es el que tiene más listas que no ha llegado a presentar. Juntos por el Perú también tiene un número importante de listas que no logró presentar", señaló.

Ahora Nación

Anoche, el excongresista y exalcalde de la provincia de Andahuaylas, Edgar Villanueva, afirmó en RPP que el candidato presidencial, Alfonso López Chau (Ahora Nación) estuvo recluido en el Establecimiento Penitenciario Lurigancho. Según su testimonio, habría permanecido en dos cárceles alrededor de la década de 1970, durante el régimen de Juan Velasco Alvarado, y que esto no fue declarado en su hoja de vida.

Al respecto, Naupari dijo que "la única obligación está vinculada con declarar sentencias que hayan tenido la calidad de cosa juzgada por delitos dolosos".

"Uno no puede haber estado recluido en establecimiento penitenciario sin sentencia, comenzando por ahí. Segundo, que efectivamente la amnistía está sobre la base de una ley del Congreso Habrá que ver, en todo caso, si ha habido alguna ley del Congreso que ha amnistiado a estas personas", sostuvo.

"Pero, en principio, el solo hecho de haber estado recluido en establecimiento penitenciario no genera la obligación de declarar ello en la declaración jurada de hoja de vida y, en consecuencia, no es causal de exclusión su omisión. En todo caso, tendríamos que dilucidar si es que, efectivamente, hubo una sentencia con calidad de cosa juzgada o no, porque si la hubo, independientemente de la amnistía, tendría que haber sido declarada", puntualizó.

Avanza País

Respecto a Avanza País, Naupari indicó que la autoridad electoral "está todavía en etapa de pronunciamiento en primera instancia".

"Nos encontramos ante una tacha presentada contra la candidatura del señor [José] Williams, porque aparentemente, habría una inconsistencia en el extremo relacionado con la declaración de bienes y rentas. Esto, una vez que resuelva el Jurado Electoral Especial, es apelable por cualquiera de las dos partes, dependiendo del sentido de la decisión", explicó.

Renovación Popular

Naupari Wong recordó que se presentaron dos tachas contra la inscripción de la fórmula presidencial de Renovación Popular, las cuales han sido denegadas.

"En el caso de la tacha contra la candidatura presidencial del señor Rafael López Aliaga, se plantearon dos tachas que fueron denegadas. Entiendo que una de las dos tachas se ha apelado. Creo que se declaró inadmisible. Vamos a ver si han subsanado el tema de la tasa", sostuvo.

"Si han cumplido, esto se elevará al pleno del JNE que, previa audiencia pública, tendrá que resolver esa tacha. La tacha se sustenta fundamentalmente en la modalidad de elección primaria con la que llevó a cabo, Renovación Popular, la elección del señor López Aliaga como cabeza de la fórmula presidencial", agregó.

Perú Primero

En cuanto a Perú Primero, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 concedió el recurso de apelación interpuesto por el partido contra las tachas que declaraban improcedente la inscripción de su fórmula presidencial, debido a una sentencia contra Mario Vizcarra. Ahora, el JNE deberá convocar a una audiencia pública para revisar el caso.

Cabe indicar que, anteriormente, el JEE había declarado inadmisible dicha apelación, dado que "habían pagado la tasa con la UIT del año pasado y no con la UIT de este año".

"Entonces, tenían que completar lo que faltaba del porcentaje de la tasa. Una vez que completen, si es que la han completado, subirá el pleno el JNE", explicó Naupari.

Partido Aprista

Respecto al Partido Aprista Peruano (PAP), Naupari señaló que "el problema es que ha habido, aparentemente, reemplazos, reordenación de la listas en contraste con la proclamación de resultados de las elecciones primarias" y que esto "está en distintos jurados especiales, porque las listas congresales se presentan ante distintos jurados especiales".

"Todavía están en etapa de pronunciamiento varias de ellas, en etapa de calificación", recalcó.

Partido Morado

Finalmente, Naupari se refirió al caso de Sandra Castro, candidata al Parlamento del Partido Morado, que ha sido objetada debido a que no renunció 6 meses antes a su cargo como fiscal.

"El caso de Sandra Castro, lo que le está objetando el Jurado Electoral Especial es que ella tendría que haber renunciado seis meses antes a su cargo de fiscal y no pedir licencia. Esto ya fue observado por el JEE, entiendo que ha planteado una subsanación. Tendría que pronunciarse el JEE si declara la improcedencia o no de la candidatura", sostuvo.

"Si declara la improcedencia, el Partido Morado tendría que, a través de su personal legal, interponer recursos de apelación ante el JEE que es el que tiene que elevar el expediente al JNE para que se programe la audiencia pública y se pronuncie sobre el fondo", señaló.

Además, indicó que, de ser excluída definitivamente, su partido ya no podría recurrir a la figura del reemplazo, ya que esta "solamente aplicaba hasta la fecha de vencimiento del plazo para presentar solicitudes de inscripción de lista de candidatos, esto es hasta el 23 de diciembre".

"Entonces, después del 23 de diciembre, si se declara la improcedencia de un candidato, queda ese espacio vacío. No es que los demás candidatos suben, sino que ese número queda vacío", puntualizó.