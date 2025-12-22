JNE descarta el voto digital para las Elecciones Generales 2026: los motivos y la respuesta de la ONPE

El voto digital no se aplicará en las Elecciones Generales 2026. Así lo confirmó este lunes 22 de diciembre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), luego de que su Pleno aprobara una opinión técnica desfavorable sobre el sistema desarrollado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), como resultado de una auditoría realizada por un equipo especializado. No obstante, el organismo electoral no descartó que esta modalidad pueda utilizarse en futuros comicios.

Según la normativa electoral, el voto digital es una modalidad alternativa al sufragio presencial que permitiría a determinados grupos de ciudadanos emitir su voto por internet, previa identificación con DNI electrónico.

En conferencia de prensa, el presidente del JNE, Roberto Burneo, explicó que la opinión técnica aprobada evaluó aspectos como la viabilidad del sistema, el respeto del cronograma electoral y la oportunidad para implementar esta modalidad de votación en el actual proceso. Al respecto, advirtió que el sistema “no está culminado, presenta deficiencias y nadie puede garantizar que esté listo para el 12 de abril”.

Burneo precisó que, si bien la ONPE viene desarrollando en paralelo una auditoría al sistema de voto digital a cargo de una empresa estadounidense —cuyos resultados se conocerán hacia el 30 de diciembre—, el JNE ya cuenta con un informe final que concluye que no hay margen para su aplicación dentro de los plazos electorales. Según indicó, la ejecución del programa ha variado respecto de lo inicialmente informado por la ONPE.

"Nuestra opinión es clarísima en ese sentido. El voto digital no va para las Elecciones Generales 2026. No podemos arriesgar a que, de pronto, un grupo de personas, como las casi 10 mil [que se registraron para hacer uso eventualmente del voto digital] puedan -por un tema de deficiencia en el desarrollo del sistema- no ejercer su voto", indicó al ser consultado por RPP sobre si la postura adoptada por la JNE sobre el voto digital es definitiva.

"A la fecha, si nos preguntan, no está garantizado que el 12 de abril [estos ciudadanos] puedan ejercer el voto a través del voto digital. Porque la solución [tecnológica del voto digital] tiene muchas deficiencias. Eso lo decimos claramente, con independencia de lo que diga auditoría internacional. Solo sabemos que va a emitir un informe preliminar", añadió.

Burneo Bermejo aclaró que la decisión no afecta el derecho al voto de los ciudadanos previamente inscritos para la modalidad del voto digital y aseguró que “está absolutamente garantizado el ejercicio del voto para los más de 27 millones de peruanos", tanto en el ámbito nacional como en el extranjero.

"El voto convencional está garantizado tanto por el JNE como por la ONPE, para todos los grupos priorizados, inclusive las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional", indicó.