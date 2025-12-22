Últimas Noticias
JNE descarta el voto digital para las Elecciones Generales 2026: los motivos y la respuesta de la ONPE

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, explicó las razones técnicas por las que no resulta viable implementar el voto digital en los comicios del próximo 12 de abril. Desde la ONPE respondieron a los resultados de la auditoría realizada por el organismo electoral.

El voto digital no se aplicará en las Elecciones Generales 2026. Así lo confirmó este lunes 22 de diciembre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), luego de que su Pleno aprobara una opinión técnica desfavorable sobre el sistema desarrollado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), como resultado de una auditoría realizada por un equipo especializado. No obstante, el organismo electoral no descartó que esta modalidad pueda utilizarse en futuros comicios.

Según la normativa electoral, el voto digital es una modalidad alternativa al sufragio presencial que permitiría a determinados grupos de ciudadanos emitir su voto por internet, previa identificación con DNI electrónico.

En conferencia de prensa, el presidente del JNE, Roberto Burneo, explicó que la opinión técnica aprobada evaluó aspectos como la viabilidad del sistema, el respeto del cronograma electoral y la oportunidad para implementar esta modalidad de votación en el actual proceso. Al respecto, advirtió que el sistema “no está culminado, presenta deficiencias y nadie puede garantizar que esté listo para el 12 de abril”.

Burneo precisó que, si bien la ONPE viene desarrollando en paralelo una auditoría al sistema de voto digital a cargo de una empresa estadounidense —cuyos resultados se conocerán hacia el 30 de diciembre—, el JNE ya cuenta con un informe final que concluye que no hay margen para su aplicación dentro de los plazos electorales. Según indicó, la ejecución del programa ha variado respecto de lo inicialmente informado por la ONPE.

"Nuestra opinión es clarísima en ese sentido. El voto digital no va para las Elecciones Generales 2026. No podemos arriesgar a que, de pronto, un grupo de personas, como las casi 10 mil [que se registraron para hacer uso eventualmente del voto digital] puedan -por un tema de deficiencia en el desarrollo del sistema- no ejercer su voto", indicó al ser consultado por RPP sobre si la postura adoptada por la JNE sobre el voto digital es definitiva.

"A la fecha, si nos preguntan, no está garantizado que el 12 de abril [estos ciudadanos] puedan ejercer el voto a través del voto digital. Porque la solución [tecnológica del voto digital] tiene muchas deficiencias. Eso lo decimos claramente, con independencia de lo que diga auditoría internacional. Solo sabemos que va a emitir un informe preliminar", añadió.

Burneo Bermejo aclaró que la decisión no afecta el derecho al voto de los ciudadanos previamente inscritos para la modalidad del voto digital y aseguró que “está absolutamente garantizado el ejercicio del voto para los más de 27 millones de peruanos", tanto en el ámbito nacional como en el extranjero.

"El voto convencional está garantizado tanto por el JNE como por la ONPE, para todos los grupos priorizados, inclusive las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional", indicó.

Roberto Burneo, presidente del JNE, en conferencia de prensa.
Roberto Burneo, presidente del JNE, en conferencia de prensa. | Fuente: RPP

¿Qué advertencias identificó la auditoría?

Durante la conferencia de prensa, Carlos Rodríguez, director de Fiscalización Electoral Digital del JNE, señaló que el equipo auditor identificó deficiencias en la infraestructura tecnológica del sistema de voto digital, debido a que esta no se encontraba completamente implementada, validada ni operativa. Esta situación impidió que se pudiera verificar adecuadamente la seguridad, la resiliencia y la continuidad operativa del sistema.

"En materia de seguridad digital, la ONPE aún no había realizado el servicio de ethical hacking, por lo que no se contaba con información suficiente para determinar si la solución tecnológica del voto digital era segura o presentaba vulnerabilidades. Además, considerando que se emitirían votos desde el extranjero, no existían garantías de que el sistema pudiera asegurar la integridad y seguridad de esos sufragios", señaló.

Rodríguez indicó que el equipo auditor también identificó, entre otros aspectos, vulnerabilidades en el sistema que no garantizaban el secreto del voto y advirtió que el proyecto no contaba con el sello de accesibilidad digital, requisito que certifica que las personas, con o sin discapacidad, puedan acceder y utilizar los servicios o plataformas digitales de la administración pública en igualdad de condiciones.

¿Qué responde la ONPE tras la auditoría del JNE?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se pronunció luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazara el uso del voto digital para las Elecciones Generales 2026.

Katiuska Valencia, asesora de la Jefatura Nacional de la ONPE, señaló por la mañana que el organismo electoral aún no había recibido el documento técnico que sustenta la negativa del JNE al voto digital y que solo habían tomado conocimiento de las conclusiones de la auditoría realizada por ese organismo el viernes 19 de diciembre.

El Poder en tus Manos corroboró que el documento fue finalmente remitido por el JNE a la ONPE en horas de la tarde, en cumplimiento de un acuerdo adoptado por el Pleno del organismo electoral.

En diálogo con RPP, la vocera de la ONPE detalló que el equipo de fiscalización del JNE realizó visitas concentradas principalmente durante el mes de noviembre, como resultado de las cuales se suscribieron 14 actas de reuniones.

Sin embargo, Valencia resaltó la importancia de conocer el contenido del informe técnico aprobado por el JNE, considerando que la normativa contemplaba que la ONPE contara con una auditoría y que, en esa línea, el organismo electoral contrató de manera paralela una auditoría internacional para garantizar la transparencia del sistema.

"ONPE contrató un servicio de auditoría internacional con una empresa que tuviera experiencia puntualmente en voto digital (...) Tenemos a la empresa CGTS, que ha logrado auditar procesos de voto digital en Panamá y El Salvador. Y estamos a la espera del predictamen que llegará el 30 de diciembre”, indicó.

Extracto del acuerdo del Pleno del JNE.
Extracto del acuerdo del Pleno del JNE. | Fuente: RPP
voto digital elecciones 2026 JNE ONPE

