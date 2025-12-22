Presidente del JNE: Voto digital no se implementará en Elecciones Generales 2026 porque "tiene deficiencias"

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), acompañado del pleno de dicha entidad, presidió este lunes una conferencia de prensa en la que se explicaron los fundamentos por los cuales el jurado ha descartado la viabilidad del voto electrónico para las Elecciones Generales 2026.

En ese sentido, el titular del JNE sostuvo que el voto digital "no es que está satanizado ni condenado, sino que, para estas próximas elecciones, no se va a utilizar", ya que la solución técnica a las observaciones planteadas recién estaría listo a menos de dos semanas de dichos comicios.

“De acuerdo al mismo cronograma de la ONPE, la solución técnica del voto digital recién estaría terminada el 1 de abril del próximo año, es decir, a 11 días de las elecciones generales. ¿Qué significa eso? Que el jurado no tendría tiempo para poder culminar una auditoría en términos técnicos y serios de cara a las elecciones generales”, explicó.

“Saludamos el esfuerzo, profesionalismo, de la ONPE que, en un corto tiempo, ha podido desarrollar una propuesta, la misma que no satisface al equipo técnico del jurado y tampoco al pleno del JNE; pero sí consideramos que es un buen comienzo de cara a que se puedan realizar pilotos, quizás, no sabemos, si es que logran levantar las observaciones en las elecciones subnacionales que se avecinan o en procesos futuros", agregó.

Burneo Bermejo destacó que su entidad es garante de la "legalidad y de la confianza del proceso electoral" y que busca "que se garantice el derecho de participación de los ciudadanos, porque la Solución Tecnológica, a la fecha, no está culminada, tiene deficiencias y nadie nos puede garantizar que, para el 12 de abril, lo esté".

"Antes de cualquier proceso de ejercicio del voto digital, si se terminaría el 1 de abril, que es la fecha que la ONPE considera que la tendría terminada, no podríamos como Jurado garantizar una auditoría en solo 10 días a efectos de darle pase al voto digital, lo cual no quiere decir que no pueda realizarse para futuros procesos electorales", puntualizó.

ONPE: "No conocemos el contenido del informe del JNE”

Ante la decisión del JNE, Katiuska Valencia, asesora de la Jefatura Nacional de la ONPE, señaló que su entidad aún no ha recibido el documento técnico que sustenta la no viabilidad del voto digital.

Asimismo, la funcionaria explicó que se enteraron de la decisión el último viernes a través de las plataformas digitales, por lo que han solicitado formalmente el acceso al informe de fiscalización.

“El viernes que salió la información a través de redes sociales, nosotros tomamos conocimiento e inmediatamente oficiamos al Jurado Nacional de Elecciones para el informe (...) No tenemos conocimiento del contenido del informe, de aquellas observaciones o no conformidades que haya realizado el JNE”, dijo en conversación con RPP.

Valencia detalló que el equipo de fiscalización del JNE realizó visitas concentradas principalmente en el mes de noviembre, por lo que se suscribieron 14 actas de reuniones.

Sin embargo, destacó que la ONPE contrató en paralelo una auditoría internacional para garantizar la transparencia del sistema.

"ONPE contrató un servicio de auditoría internacional con una empresa que tuviera experiencia puntualmente en voto digital (...) Tenemos a la empresa CGTS, que ha logrado auditar procesos de voto digital en Panamá y El Salvador. Y estamos a la espera del predictamen que llegará el 30 de diciembre”, indicó.

Ante el rechazo del ente fiscalizador, Valencia aseguró que la ONPE tomará decisiones definitivas una vez que puedan contrastar el informe del JNE con los resultados de la auditoría internacional.

“El sistema de voto digital siempre tuvo una contingencia. Eso estaba dentro de la planificación. Pero para nosotros es importante tener esa información y poder proporcionar a la ciudadanía información correcta, cierta y veraz”, finalizó.