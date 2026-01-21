Elecciones Generales 2026: ONPE define cómo y desde cuándo se emitirá la franja electoral

Extracto de la resolución publicada en El Peruano. | Fuente: RPP

¿Qué establece el Plan de Medios?

El Plan de Medios de las Elecciones Generales 2026 establece los tiempos y espacios que los partidos políticos podrán utilizar durante la campaña electoral, así como los criterios para su distribución, con el objetivo de garantizar una presencia equitativa en los medios de comunicación. Conoce los detalles del plan aprobado por la ONPE en este enlace.

La ONPE precisó que los partidos con candidaturas inscritas tendrán acceso gratuito a la franja electoral, conforme a lo dispuesto en la Ley de Organizaciones Políticas.

Para este proceso, el organismo electoral habilitó del 2 al 16 de enero de 2026 el portal “CLARIDAD”, plataforma a través de la cual cada organización política pudo elegir —de acuerdo con su preferencia y el monto económico asignado— los espacios y tiempos disponibles para la contratación de publicidad en medios de comunicación tradicionales y medios digitales, con motivo de la transmisión de la franja electoral correspondiente a las Elecciones Generales del 12 de abril.

Concluido el proceso, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios dejó constancia de que las 38 organizaciones políticas participantes realizaron la selección de tiempos y espacios a través de sus representantes acreditados en la plataforma CLARIDAD.

La importancia de la franja electoral

La ONPE destinó 80 millones de soles para la franja electoral de las Elecciones Generales 2026, monto que fue distribuido entre las 38 organizaciones políticas que solicitaron la inscripción de sus candidaturas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hasta el plazo del 23 de diciembre de 2025.

La franja electoral constituye uno de los principales mecanismos del sistema electoral peruano para garantizar condiciones de equidad en la competencia política, especialmente en un proceso marcado por el alto número de partidos inscritos con miras a las Elecciones Generales 2026.