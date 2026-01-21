Elecciones Generales 2026: ONPE define cómo y desde cuándo se emitirá la franja electoral

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó el Plan de Medios de la franja electoral para las Elecciones Generales 2026, que se realizarán el próximo 12 de abril, con el objetivo de garantizar que las organizaciones políticas puedan difundir sus propuestas en igualdad de condiciones.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N.° 000011-2026-JN/ONPE, publicada este miércoles 21 de enero en el diario oficial El Peruano, y será notificada a todos los partidos y alianzas políticas que participan en la contienda electoral.
Según lo establecido en la normativa electoral, la franja electoral se emitirá desde 60 días hasta dos días antes de la jornada electoral, es decir, del 11 de febrero al 9 de abril de 2026, a través de radio, televisión y medios digitales.