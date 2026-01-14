Elecciones 2026: Cancillería y secretario de la OEA suscriben acuerdo sobre observadores electorales

El Gobierno peruano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la Organización de Estados Americanos (OEA) suscribieron este miércoles el acuerdo sobre privilegios e inmunidades de los observadores para las Elecciones Generales 2026.

El canciller Hugo de Zela y el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, encabezaron la ceremonia de firma de este documento, celebrada en la sede de Torre Tagle.

En la suscripción del convenio también participaron como testigos de honor las principales autoridades de los organismos del sistema electoral: Piero Corvetto Salinas (ONPE), Roberto Burneo (Jurado Nacional de Elecciones) y Virginia Cachay (Reniec).

El acuerdo tiene como finalidad establecer el régimen de privilegios e inmunidades aplicables a los observadores electorales de la OEA que conformarán la misión de observación electoral de dicho organismo en las Elecciones 2026. Ramdin aseguró que esta misión estará encabezada por una persona "que conoce muy bien al Perú" y se busca que esté presente en todo el país.

"Les puedo asegurar que las misiones de observación de la OEA son independientes de la secretaría. Ellos presentan su informe y estarán aquí para apoyar el proceso democrático", manifestó Ramdin.

Misión de la OEA será "apoyo importante"

Por su parte, el canciller De Zela señaló que, con este acuerdo, se busca que las elecciones se desarrollen de la manera más democrática posible y, sobre todo, respetando parámetros internacionales.

"Este despliegue de la OEA será un apoyo importante para contribuir a garantizar el derecho de todos los peruanos de ejercer su voto y elegir libremente a nuestras autoridades en las elecciones. El Gobierno está firmemente comprometido con la realización de un proceso eficiente y transparente", indicó.

Asimismo, anunció que semanas antes del desarrollo de los comicios, diversos profesionales de distintas materias a nivel internacional llegarán al Perú para formar parte del proceso como observadores. Una vez concluya, se emitirá un informe donde se constate el respeto a la democracia durante su desarrollo.