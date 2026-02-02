López Aliaga critica a Jerí por usar el Estado para "temas personales" y "recibir a sentenciados" en Palacio

En cuanto al plano económico, López Aliaga negó que su plan inmediato sea entregar Petroperú a Indecopi | Fuente: RPP

El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se refirió al mandatario José Jerí y criticó que mantenga reuniones con personas cuestionadas en Palacio de Gobierno y utilice recursos públicos para fines privados.

"El señor Jerí no puede estar recibiendo gente en Palacio de Gobierno que está sentenciada, sentenciada a cárcel domiciliaria (...) No puede estar recibiendo a 200 empresarios chinos, raramente, teniendo el vínculo con otro chino que está ligado a grandes consorcios", señaló López Aliaga, en referencia a las investigaciones sobre el caso 'Chifagate' y las visitas del empresario Ji Wu Xiaodong.

Asimismo, cuestionó que Jerí mantenga una oficina parlamentaria pese a ejercer la Presidencia.

"Tiene una panda de vagos ahí que no hacen nada, dentro del Congreso (...) Tú no puedes usar el Estado como caja para tus temas personales. Eso es lo que estoy atacando: la reducción del Estado de este tipo de estupideces", enfatizó.

Keiko "cambia su discurso respecto a la vida de acuerdo a los aires que le soplan"

López Aliaga aprovechó la entrevista para responder a Keiko Fujimori, quien lo calificó recientemente de "falso moralista". El líder de Renovación Popular marcó distancia y aseguró que, a diferencia de la lideresa de Fuerza Popular, él no ha recibido dinero de empresas corruptas como Odebrecht o el 'Club de la Construcción'.

"Si a eso le parece moralista, bueno, soy moralista, pues. Yo sí tengo principios, yo no los cambio. Si no te gustan los principios, tengo otros: ella tiene la filosofía de Groucho Marx", ironizó.

Además, acusó a Fujimori de falta de consistencia. "La señora cambia su discurso respecto a la vida de acuerdo a los aires que le soplan. Va a Harvard, dice una cosa; regresa acá, dice otra (...) Hay gente que vive de la campaña política, que cinco años no hace nada y luego se aparece a ver cómo recaba fondos", aseveró.

Petroperú a manos de los trabajadores

En cuanto al plano económico, López Aliaga aclaró su propuesta sobre el futuro de Petroperú y negó que su plan inmediato sea entregarla a Indecopi. Además, explicó que la primera fase consiste en transferir la propiedad de la petrolera estatal a los acreedores laborales.

"Lo que he hecho es, primera fase, entregar la empresa a los acreedores laborales, que tienen la primerísima prioridad (...) Está tan quebrada que le acaban de inyectar mil millones de dólares más. Esos mil millones se debieron dirigir a seguridad ciudadana", sostuvo.

Según su planteamiento, al convertir a los trabajadores en propietarios, estos gestionarán la compañía con mayor eficiencia. "Yo confío mil veces más en gente privada que tiene interés legítimo sobre Petroperú (...) Y los señores se irán a Indecopi o no, voluntariamente", concluyó.