Ministro de Justicia niega que Ernesto Álvarez haya presentado su renuncia tras reuniones entre José Jerí y empresario chino

En entrevista con RPP, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, dijo que "delincuentes" buscan generar caos en el Gobierno como reacción a las medidas adoptadas contra la criminalidad.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, aseguró este jueves que el Gobierno de transición ha comenzado a mostrar resultados en la lucha contra el crimen organizado.



Durante una entrevista con el programa Prueba de fuego, de RPP TV, el alto funcionario del Ejecutivo señaló que las cifras oficiales evidencian una leve reducción del índice de criminalidad en el cuarto trimestre de 2025, periodo que coincide con el inicio de la gestión de José Jerí, quien es objeto de duras críticas por sus reuniones, no registradas oficialmente, con el empresario chino Zihua Yang.



"Hay una baja leve”, indicó el ministro de Estado, atribuyendo estos resultados iniciales a acciones reactivas como los operativos de control territorial y las requisas realizadas en los establecimientos penitenciarios. Sin embargo, remarcó que no se debe caer en triunfalismos.



En ese contexto, anunció que, en el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso, el Ejecutivo ha preparado una serie de decretos legislativos orientados a fortalecer la lucha contra la extorsión y el sicariato. Entre ellos, resaltó la reciente tipificación del delito de tenencia compartida de armas, norma que ya fue publicada.



Martínez Laura explicó que esta figura legal permitirá sancionar a todos los integrantes de una banda criminal cuando un arma se encuentre a disposición del grupo, sin necesidad de acreditar que pertenezca a una persona específica.



"El Gabinete se mantiene firme"

Por otro lado, el ministro de Justicia y Derechos Humanos respaldó las declaraciones del presidente de la República, José Jerí, respecto a presuntos intentos de desestabilización del Gobierno. A juicio de Martínez, existen personas vinculadas a actividades delictivas que buscan generar caos como reacción a las medidas adoptadas contra la criminalidad, especialmente las intervenciones en penales.



"Definitivamente, hay personas que quieren desestabilizar el Gobierno, que quieren generar caos y problemas", enfatizó, refiriéndose a "delincuentes".



Además, descartó a existencia de una crisis en el Gabinete Ministerial y negó que su titular, Ernesto Álvarez Miranda, haya presentado su renuncia.



"El Gabinete se mantiene firme y trabajando unido, porque la lucha contra la criminalidad es una lucha transversal a todas las instituciones", añadió.