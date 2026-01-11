Ernesto Álvarez: "Es imposible evitar que las bandas criminales no actúen en los próximos 3 o 4 meses"

La actuación de las bandas criminales continúa afectando a diversos sectores del país, pese a los sucesivos estados de emergencia decretados en diversas jurisdicciones, como Lima y Callao. Ayer, sábado, un bus de la línea 'La 50' sufrió un atentado con un artefacto explosivo por parte de un presunto extorsionador, en San Juan de Lurigancho, apenas dos semanas después de un atentado similar contra una unidad de la empresa Translic S.A. , en San Martín de Porres.

Ante esta situación, el presidente de la república José Jerí anunció la presentación de un nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, un documento multisectorial que servirá como hoja de ruta para "construir un país mucho más seguro para todos”. Además, el mandatario dijo esperar que también sea empleado "por quien gane las próximas elecciones".

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, en una entrevista publicada este domingo en el diario Correo, señaló que dicho plan adaptará varios modelos "a la realidad peruana". No obstante, aseguró que "es imposible evitar que las bandas criminales no actúen en los próximos 3 o 4 meses", y que esa sería tarea "esencialmente, del próximo Gobierno".

"[El plan] es el resultado del aprendizaje y el estudio de los expertos en materia de seguridad. El presidente y el Gabinete asumen las tareas de Gobierno, prácticamente, cuando el caballo cruzó el río. No hubo oportunidad de redactar un plan ni de planificar opciones. En materia de seguridad hay varios modelos, no se trata de recoger uno en particular, sino de adecuar elementos a la realidad peruana", explicó.

"[Eso] teniendo en cuenta que es imposible evitar que las bandas criminales no actúen en los próximos 3 o 4 meses. Esa será una labor, esencialmente, del próximo Gobierno. Como ha graficado el presidente, nosotros iniciamos esta batalla, pero la guerra la tendrán que ganar los siguientes gobiernos", resaltó.

Álvarez reconoce "errores" del Gobierno en "aprendizaje" de lucha contra la criminalidad

Asimismo, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) reconoció que el Gobierno ha tenido "errores" en su "aprendizaje" de lucha contra la criminalidad, aunque consideró "muy injusto" que se critique al jefe de Estado por la falta de resultados en esa materia.

"El aprendizaje ha tenido, por supuesto, altibajos. Ha sufrido errores. La Policía se ha reunido con el Mininter, muchas veces con el presidente, para analizar cada uno de los errores y tratar de corregirlos", indicó.

"Me parece muy injusto, con respecto al presidente Jerí, que exdirectores de la PNP, exgenerales o incluso exministros del Interior lo critiquen duramente cuando, en realidad, ellos debieron haber fortalecido la Policía y los servicios de inteligencia", sostuvo.

Además, Álvarez indicó que el Gobierno se encontró con una Policía "desmantelada", particularmente en materia de Inteligencia.

"En principio, la extorsión es absolutamente diferente del crimen violento que había sido abordado, por ejemplo, con el subsistema de flagrancia. La extorsión, que es lo que aflige ahora a los peruanos, solo puede ser combatida con inteligencia policial. La Policía había sido desmantelada. Los servicios de inteligencia policial habían sido no solo desfinanciados, sino que [agentes] habían sido retirados y enviados a provincia con otras funciones", sostuvo.

"Esta ola de criminal nos ha encontrado con una Policía desmoralizada y pocos mandos especializados en inteligencia. Con un servicio de inteligencia del Mininter, que es diferente, también desmoralizado y descabezado sucesivamente, cuyos directores no pasaban de seis meses y cada uno llegaba con su propio equipo (…). Esa es una de las grandes dificultades que hemos encontrado", agregó.

Finalmente, el premier consideró que "las pocas capacidades de investigación que tenía la Policía fueron dirigidas, por motivos políticos, contra adversarios políticos, empresarios y periodistas".