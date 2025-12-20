Perú y Chile acuerdan incrementar los patrullajes simultáneos para enfrentar migración irregular en la frontera

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que, durante la reunión con altos funcionarios de Chile, se articularon respuestas conjuntas ante la inmigración irregular y la delincuencia organizada transnacional.

Perú y Chile acordaron incrementar los patrullajes simultáneos en la frontera durante la segunda reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, con el objetivo de garantizar la seguridad en esa zona y gestionar eficientemente los movimientos migratorios.

El encuentro virtual, que fue presidido por el vicecanciller peruano, Félix Denegri, y la subsecretaria de Relaciones Exteriores chilena, Gloria de la Fuente, contó con la participación de los viceministros del Interior y de las máximas autoridades policiales y migratorias de ambos países.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que, durante la reunión, se articularon respuestas conjuntas ante la inmigración irregular y la delincuencia organizada transnacional.

"Las delegaciones acordaron profundizar el intercambio de información estratégica entre la Policía Nacional del Perú (PNP), la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile. Esta colaboración busca prevenir y controlar con mayor rigor los flujos migratorios irregulares", remarcó.

Las autoridades también consensuaron en que las acciones de vigilancia se ejecutarán de forma que no afecten el tránsito fluido de vehículos y carga, elemento clave para el dinamismo económico bilateral.

"En cuanto a la gestión migratoria, se estableció la implementación de un mecanismo de intercambio de información directa entre las cancillerías y las autoridades de control. Este sistema permitirá anticipar escenarios de presión migratoria, mejorar la capacidad de respuesta en los pasos fronterizos", añadió el Ministerio de Relaciones Exteriores.