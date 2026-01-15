Presidente de la ANGR critica reunión de José Jerí con empresario chino: "Ir encapuchado refleja un mal para la democracia"

Noriega sugirió una evaluación inmediata del Gabinete Ministerial | Fuente: RPP

Luego de que se conociera la reunión entre el mandatario José Jerí y un empresario chino en un chifa de San Borja, el presidente saliente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Koki Noriega, criticó dicha situación al considerar que hace eco con los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte.

Noriega lamentó que, en un momento donde se requiere recuperar la institucionalidad, el jefe de Estado protagonice episodios que generan sospechas, como ingresar a un local cubierto con una capucha, situación que el propio Jerí justificó diciendo que "a veces uno hace cosas buenas que parecen malas".

"Nosotros pedimos al presidente recuperar la institucionalidad del sentido presidencial. Se ha mellado, se había desprestigiado. (...) Nosotros somos políticos, cualquiera puede entrar a un chifa, pero la manera en que vaya encapuchado, con los antecedentes que tenemos con la señora Dina o con el señor Pedro Castillo, refleja un mal para la democracia", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Falta principio de autoridad"

El titular de la ANGR también cuestionó la estrategia del Ejecutivo frente al paro de transportistas. Para Noriega, resulta incoherente que Jerí haya manifestado públicamente que "se suma" a la protesta y la califique como un "jalón de orejas" para su propio gobierno.

"No es posible que cuando vaya un gremio a reclamar a su gestión, a pedir tranquilidad, diga: 'yo también me sumo al paro de ustedes'. Ahí la respuesta debe ser con principio de autoridad que tanto necesita el Perú", aseveró.

Noriega recomendó al mandatario "meditar y cambiar su estrategia", advirtiendo que sus políticas públicas en estos primeros 100 días "no están dando resultados".

Pide cambios en el Gabinete

Finalmente, la autoridad regional consideró que el Gobierno muestra deficiencias pese a tener facultades legislativas en seguridad ciudadana. En ese sentido, sugirió una evaluación inmediata del Gabinete Ministerial, apuntando directamente a la cabeza del equipo.

"Necesita evaluar a sus ministros, especialmente a su premier. Lo vemos muy académico, muy técnico y le faltan decisiones en el carácter político", concluyó.