Tomás Gálvez: Disolución de equipos especiales de la Fiscalía será "en Bajada de Reyes", porque "se han considerado reyes"

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino, precisó la fecha en que tendrá lugar la anunciada disolución de los equipos especiales del Ministerio Público, como aquellos dedicados exclusivamente a los casos Lava Jato y Cuellos Blancos.

Como se sabe, Gálvez Villegas ha señalado reiteradamente su intención de desactivar los referidos equipos de la Fiscalía. En declaraciones a la prensa, el pasado 29 de septiembre, indicó que estos "tienen que dejar de existir", aunque precisó que eso "dependerá si la Junta de Fiscales Supremos lo aprueba o no".

Al respecto, en una entrevista brindada ayer, viernes, en Willax TV, el titular del Ministerio Público anunció la fecha en que la disolución de los equipos especiales se hará efectiva. Según precisó, la decisión se tomó el pasado 19 de diciembre y solo faltaría la resolución respectiva, que se emitiría el próximo 6 de enero, Día de Bajada de Reyes.

“Ya están disueltos, prácticamente. El viernes [19 de diciembre], se ha tomado la decisión de disolver los equipos. La resolución, como estos se han considerado reyes, vamos a hacerlo el Día de la Bajada de Reyes, pero no por bajada de reyes a Jesucristo, sino porque bajamos a los reyes, [a] todos los equipos especiales, todos han servido para lo mismo”, sostuvo.

Además, Tomás Gálvez señaló que los equipos especiales "no han dado resultado" y que los casos pasarían a las fiscalías especializadas.

"Yo he dicho desde el primer momento que vamos a desactivar los equipos especiales porque no han dado resultado. Conversando con unos fiscales, ¿qué cosa dicen […]?: ‘desgraciadamente, con los grupos especiales llegó el encubrimiento y la impunidad, así como la persecución al Ministerio Público’ […] Entonces, a eso tenemos que ponerle fin, sobre todo si tenemos los equipos especializados, los coordinadores de las fiscalías especializadas que pueden llevar adelante el trabajo con eficacia y con eficiencia”, indicó.

“En muchos de los casos, quitarles el caso a los miembros de los equipos especiales en este momento, va a significar reconducir adecuadamente, eficaz y eficientemente las investigaciones, porque ahora muchos de ellos, especialmente en el equipo Lava Jato, encubren y persiguen. Si eres mi amigo, te encubro, impunidad total; y si no, te persigo, cárcel, 3, 4 detenciones preventivas. Tanto así que este caso de la señora Villarán está, prácticamente, a paso de tortuga, debió terminarse hace tiempo”, agregó.

"Especialmente, José Domingo [Pérez] ha hecho un daño enorme al Ministerio Público"

El fiscal de la nación interino criticó específicamente la actuación del fiscal provincial José Domingo Pérez en el Equipo Especial dedicado al caso Lava Jato. Según señaló, este habría hecho "un daño enorme" al Ministerio Público y que, con la disolución de dicho equipo, "vamos a tener paz".

"Ya vamos a tener paz, porque vamos a quitarle el poder del cual hacía mal uso a través del Equipo Especial Lava Jato. Va a pasar de acá a su fiscalía y, eventualmente, será investigado si es que hay alguna sospecha de comisión de un delito, y pasará a su fiscalía y no tendrá los reflectores que ahora tiene, donde le dan espacio por todo, porque cuando habla es noticia, porque tanto disparate junto que habla lo toman en cuenta", indicó.

"Especialmente, José Domingo [Pérez] ha hecho un daño enorme al Ministerio Público, porque, desde un primer momento, entró a decir ‘desconozco la jerarquía de la institución, yo soy el súper fiscal, soy el hombre del año y hago lo que quiero’", añadió.

¿Qué han dicho los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez sobre el tema?

Respecto a este tema, el pasado 18 de diciembre, el fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, en entrevista con RPP, alertó sobre las consecuencias que traería la disolución de su equipo y calificó la eventual medida como una "ofrenda a la corrupción".

“Lo invoco [a Tomás Gálvez] a que escuche más a colaboradores como el doctor Germán Juárez Atoche (...) porque si no, lo que se determinaría es que, finalmente, el fiscal de la Nación interino es una mesa de partes del Congreso de la República”, sostuvo.

“El conocimiento de algún fiscal nuevo, por supuesto que perjudicaría gravemente la tramitación de las investigaciones y de las acusaciones (...) Imagínese lo que es tomar conocimiento de una cantidad enorme de información que tiene que además ser sustentada. Eso más bien favorece a la impunidad”, añadió.

Por su parte, José Domingo Pérez consideró que Gálvez Villegas debería abstenerse de decidir sobre la desactivación de los equipos especiales, debido a que adelantó opinión públicamente sobre el tema antes de que asumiera su actual cargo.

“El señor Gálvez debería abstenerse a tomar cualquier decisión, precisamente porque él ha manifestado públicamente tener una situación, un adelanto de opinión; lamentablemente, entonces, eso no sería una decisión debida que pueda adoptar ya en el cargo de fiscal de la nación interino”, aseveró.

Pérez Gómez también responsabilizó directamente a Gálvez por cualquier consecuencia negativa derivada de la disolución de los equipos especiales.

“Si él decide desactivar, las consecuencias de los casos o el resultado de los casos va a ser absolutamente su responsabilidad, porque la decisión la va a adoptar él”, advirtió.