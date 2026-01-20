Ernesto Álvarez dice que José Jerí cometió "errores políticos", pero que no hay evidencia de delito en reuniones con empresario chino

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se pronunció esta noche sobre la investigación preliminar iniciada por el Ministerio Público tras las reuniones no oficiales entre el mandatario José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang.

En declaraciones a RPP, Álvarez señaló que el propio jefe del Estado solicitó ser escuchado tanto por la Fiscalía como por la comisión investigadora del Congreso para ofrecer su versión de los hechos.

Según el primer ministro, el mandatario le ha asegurado personalmente que no tiene nada que esconder y que actuó de buena fe en todo momento.



"Indudablemente, ha cometido varios errores políticos y de los cuales va a tener que responder en la Comisión de Fiscalización, porque para eso está el Congreso, para fiscalizarlo", manifestó Ernesto Álvarez, reconociendo la responsabilidad política del mandatario.

Sin embargo, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) fue enfático al diferenciar estos fallos de cualquier conducta criminal, indicando que, a diferencia de gestiones anteriores donde los escándalos revelaban hechos delictuosos evidentes, en este caso solo se observan especulaciones.



Una "trampa" política



En las declaraciones a RPP, el jefe del Gabinete Ministerial sostuvo que las evidencias analizadas sugieren que el presidente fue víctima de una emboscada diseñada para afectar la estabilidad del Gobierno.

Álvarez argumentó que los videos difundidos por los programas periodísticos habrían sido filtrados por el entorno del empresario chino, dado que las imágenes provenían del interior de un negocio privado al que nadie más tenía acceso.



"Por tanto, es obvio que ha sido sometido a una trampa para destruirlo, para hacer caer al Gobierno y, posiblemente, para que otras personas manejen el ambiente político en este proceso electoral que se avecina", afirmó el primer ministro.

En su análisis, el titular de la PCM reiteró que no existen elementos técnicos que sustenten una acusación penal hasta la fecha, pues según sus palabras, "hasta este momento no hay ninguna evidencia de delito o de algún acto que pueda constituir un elemento jurídicamente negativo", precisó Álvarez.

Las reuniones de José Jerí con el empresario chino

La controversia escaló tras los informes de los programas dominicales Punto Final y Cuarto Poder, los cuales revelaron dos encuentros específicos fuera de la agenda oficial. El primero de ellos ocurrió el 26 de diciembre en un restaurante de San Borja, donde se observó al presidente ingresar utilizando una capucha para intentar pasar desapercibido, un acto que Palacio de Gobierno justificó como parte de las coordinaciones por el Día de la Amistad Perú-China.

La segunda reunión, revelada por Cuarto Poder, tuvo lugar el 6 de enero en un local de la calle Capón, en el Centro de Lima. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron a José Jerí usando lentes oscuros en un establecimiento que, horas antes del encuentro, había sido clausurado por la Municipalidad de Lima por infringir normas de funcionamiento.

Sobre este episodio, el área de prensa de Palacio de Gobierno brindó una explicación singular al señalar que el mandatario acudió personalmente al sitio porque deseaba comprar "caramelos chinos", los cuales serían sus favoritos.

Álvarez descarta distanciamiento de Jerí

Ante los rumores de un posible distanciamiento entre el jefe del gabinete y el presidente de la República a raíz de estos cuestionamientos, Ernesto Álvarez descartó cualquier quiebre en la relación de trabajo.

El premier aseguró que su compromiso se mantiene firme con la estabilidad y el desarrollo del país, definiéndose a sí mismo como un servidor temporal de las funciones constitucionales que le han sido encargadas.

"No hay distanciamiento. Lo que hay es la renovación y mi compromiso, no de trabajar con determinadas personas, sino de trabajar por la estabilidad y el desarrollo del país", enfatizó el titular de la PCM para zanjar las especulaciones sobre su continuidad en el cargo.