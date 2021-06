NIUSGEEK comparte su lista de regalos por el Día del Padre para el 2021 | Fuente: RPP

La temporada de regalos tecnológicos no se detiene, y en NIUSGEEK siempre estamos probando dispositivos nuevos que podrían, eventualmente, convertirse en un excelente regalo. Por el Día del Padre, hemos elaborado una lista de categorías y productos que encajan con la celebración, y que volverán muy contento a papá este fin de semana. Aprovechando que esta fecha se acerca mucho al Prime Day de Amazon, incluimos vínculos de compra en Amazon para algunos productos.

Los Huawei free Buds Studio han resultado una verdadera sorpresa | Fuente: RPP

Mejor experiencia de audio. Definitivamente debes incluir una propuesta de audio de alta calidad en el bolo del regalo. Sin embargo, ya debes considerar un equipo libre de cables, y existen dos tendencias claras: los audífonos de diadema y los TWS o True Wireless Stereo. Si buscas calidad, los WH-1000XM4 de Sony son, sin duda, el punto más alto en el mercado. Sin embargo, puedes buscar los Huawei FreeBuds Studio, los AKG N700 MKII de Samsung o los bien reputados Bose 700. Para los TWS, los Galaxy Pro de Samsung, los Freebuds 4i de Huawei y los Moecen Earbuds X1 son los mejores en su clase.

Las tiras LED RGB de Philips se sincronizan con la música de la PC | Fuente: RPP

Luz RGB en toda la casa. Si debemos escoger un nuevo “es mejor con bluetooth” en esta década, ese es el RGB. La posibilidad de cambiar de color la luz y emparejarla con cualquier ambiente, o que se adapte a la música. Para eso, los Philips Hue son una fórmula muy solvente, aunque algo más cara debido a la necesidad de un hub. Para emparejamiento simple, puedes buscar los Kasa de TP-LINK, los Nexxt Smart Bulb o los Mi Smart LED de Xiaomi.

El Huawei AX3 es el mejor equipo para conectividad en casa actualmente | Fuente: RPP

Conectividad absoluta. Un WiFi parejo en toda la casa es posible hace mucho, y no tenemos que pensar en crear subredes y complicarnos la vida con nombres distintos. Hoy podemos optar por un router potente o por un sistema mesh que extienda la red inalámbrica de manera inteligente a toda la casa. En las últimas semanas he probado el Huawei AX3 Quad Core, y siento que ya no tengo paredes. Lo bueno es que no solo tiene potencia, sino que podemos añadir más equipos de este tipo o inferiores compatibles con HiLInk para construir nuestro propio mesh a medida. Estoy trabajando en la reseña, ya saldrá pronto. Recuerda no apostar por WiFi N, sino por equipos WiFi5 o, mejor aún, 6 y 6E.

Para el precio, el realme watch S puede ser un gran inicio en el terreno de smart watches | Fuente: RPP

Un reloj inteligente con estilo. La propuesta se ha extendido mucho, y ya no es raro encontrar un smartwatch o smartband a precios realmente bajos. Dependiendo del estilo de vida, podemos buscar algo como las bandas de Xiaomi, Honor o Huawei. Si buscas un formato clásico de reloj a bajo costo, el realme watch S encaja perfecto con eso. En modelos más caros, y más allá del Apple Watch, los Huawei GT 2 Pro, el Fitbit Sense o los Samsung Galaxy Watch3 son la mejor recomendación.

Amazon Echo y el Nest Mini son una buena manera de empezar con la conectividad | Fuente: RPP

Un parlante inteligente. Con la creciente oferta de equipos inteligentes, siempre requerimos algo que los “gobierne a todos”. Hace poco hicimos la reseña del Amazon Echo de cuarta generación, pero podríamos apostar también por un Nest Mini de segunda generación que ya se ofrece en el mercado local.

Los smart plugs son una buena solución para el control de periféricos "No Smart" | Fuente: RPP

Smart plugs. Si quieres que tu padre comience a integrarse con la domótica, la propuesta de “enchufes inteligentes” ha crecido mucho. Este tipo de dispositivos no solo sirve para encender o apagar las luces o los equipos con la voz o desde el teléfono, sino que además envían información del consumo energético a interfaces como Alexa en Android o iOS. En mi caso, he venido usando Smart plugs de TP Link para lámparas decorativas en casa y un supresor de picos de Nexxt Solutions que permite controlar periféricos por cada toma de corriente, tanto con Google como con Alexa.

Probamos este kit de Xiaomi y nos pareció muy completo | Fuente: RPP

Seguridad en casa. Otro de los parámetros que debemos cuidar es la seguridad. Las cámaras de videovigilancia hoy pueden ser transmitidas a los Smart TVs en ciertos modelos, pero podemos complementar un sistema de alarmas con sensores de movimiento que activen luces o emitan ruido en los parlantes de la casa. Probamos un kit de Xiaomi hace unas semanas y nos gustó mucho.

El Chromecast con Google TV siegue siendo la mejor apuesta por un TV Box | Fuente: RPP

Un TV Box. Con el reciente modelo que lleva Google TV, la experiencia de contenidos es mucho mejor. Otras opciones seguras son el Mi TV Stick de Xiaomi, los ROKU o un Apple TV. Sin embargo, los Chromecast de Google sin apps instaladas son una solución más económica y que requiere el teléfono para transmitir contenido.

El Galaxy A52 de Samsung cuenta con protección al agua y el polvo | Fuente: RPP

Un smartphone. Obvio, no podíamos dejar de lado un componente esencial. Hoy, la propuesta es muy amplia, pero creo que podemos recomendar algunos teléfonos que hemos revisado, y que pueden satisfacer la demanda de papá: mi apuesta va por el Motorola Moto G5G, el Redmi Note 10 Pro, el Galaxy A52 de Samsung y el Poco X3 Pro.