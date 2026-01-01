Últimas Noticias
'Stranger Things' hizo colapsar Netflix, por segunda vez, con su quinta temporada

Netflix se bloqueó el último miércoles con el estreno del capítulo final de Stranger Things.
Netflix se bloqueó el último miércoles con el estreno del capítulo final de Stranger Things. | Fuente: Netflix
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¿Otra vez? En noviembre último, el estreno de Stranger Things 5 provocó la caída de Netflix impidiendo el servicio directo para varios usuarios durante unos minutos.

Netflix volvió a tener problemas de acceso tras un nuevo estreno de Stranger Things. De acuerdo con Variety y The Hollywood Reporter, usuarios reportaron "una caída" en la popular plataforma al momento de intentar ver el capítulo final de la quinta temporada de la serie de ciencia ficción. 

En efecto, en medio del estreno del final de Stranger Things en la plataforma de streaming el último miércoles, 31 de diciembre, a las 5:00 p.m. (Estados Unidos) se conoció de "un fallo que duró aproximadamente un minuto y se solucionó tras varias actualizaciones". 

Asimismo, ambos portales recordaron que Netflix también experimentó "problemas técnicos" el último 26 de noviembre, tras el estreno de la primera parte de Stranger Things 5

"Al igual que la última vez, los usuarios que experimentaron el error vieron una imagen de "¡Lo conseguí!" con el texto: 'Algo salió mal. Lo sentimos, tenemos problemas con tu solicitud. Encontrarás mucho que explorar en la página principal'", expresa Variety.

Por otro lado, se conoció que Netflix "sobrevivió" a la segunda tanda de episodios de la quinta temporada de Stranger Things que se estrenó en Navidad (25 de diciembre) sin presentar problemas técnicos. "Estos episodios impulsaron a Netflix a su mayor audiencia en Navidad", se añade.

Estreno de Stranger Things 5 colapsó el servicio en Netflix

El estreno de la quinta temporada de Stranger Things llegó a colapsar el servicio en directo de Netflix, que permaneció caído durante unos minutos coincidiendo con el inicio de su proyección.

Según informaron revistas especializadas, el servicio se cayó a las 17.00 (hora de la costa del Pacífico estadounidense), del último miércoles 26 de noviembre, justo cuando se estrenaba la esperada quinta temporada de la serie.

La conexión estuvo inactiva durante unos tres minutos y, posteriormente, su visión continuó presentados problemas para algunos usuarios.

Según Variety, decenas de miles de personas que se conectaron para ver la serie fantástica se encontraron con una imagen que decía: "Algo salió mal. Lo sentimos, tenemos problemas con tu solicitud. Encontrarás mucho que explorar en la página de inicio".

Del mismo modo, un portavoz de Netflix señaló a Variety que "algunos usuarios experimentaron brevemente un problema con la transmisión en dispositivos de televisión, pero el servicio se recuperó para todas las cuentas en cinco minutos".

Los primeros cuatro episodios de 'Stranger Things 5' consiguieron 59,6 millones de vistas en todo el mundo.
Los primeros cuatro episodios de 'Stranger Things 5' consiguieron 59,6 millones de vistas en todo el mundo. | Fuente: Netflix

¿De qué trata Stranger Things 5

Stranger Things es una serie de televisión de suspenso, ciencia ficción y terror de Netflix. Creado por los hermanos Matt y Ross Duffer y producida por Shawn Levy, el programa llega a su fin con la quinta temporada. 

"Otoño de 1987. Hawkins sigue devastado tras la apertura de múltiples portales. Once ha vuelto a esconderse mientras el gobierno intensifica la búsqueda. Vecna ha desaparecido, pero su amenaza sigue latente. Con el aniversario de la desaparición de Will acercándose, una nueva oscuridad se cierne sobre el grupo, que deberá unirse una última vez para acabar con el terror del Upside Down", se lee en la sinopsis.

¿Cuándo y dónde se estrenó Stranger Things 5

La temporada final llegará en tres partes:

  • Volumen 1. Miércoles 26 de noviembre.
  • Volumen 2. Jueves 25 de diciembre.
  • Volumen 3 (episodio final). Miércoles 31 de diciembre.

¿A qué hora se estrenó el Volumen 2 Stranger Things 5 en Perú y Latinoamérica?

En Latinoamérica, los episodios del Volumen 2 se estrenarán de forma simultánea en Netflix, según el siguiente horario:

  • 7:00 p.m. México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
  • 8:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
  • 9:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay.
  • 10:00 p.m. Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.
Stranger Things Stranger Things 5 Netflix

