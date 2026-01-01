'Stranger Things' hizo colapsar Netflix, por segunda vez, con su quinta temporada

Netflix volvió a tener problemas de acceso tras un nuevo estreno de Stranger Things. De acuerdo con Variety y The Hollywood Reporter, usuarios reportaron "una caída" en la popular plataforma al momento de intentar ver el capítulo final de la quinta temporada de la serie de ciencia ficción.

En efecto, en medio del estreno del final de Stranger Things en la plataforma de streaming el último miércoles, 31 de diciembre, a las 5:00 p.m. (Estados Unidos) se conoció de "un fallo que duró aproximadamente un minuto y se solucionó tras varias actualizaciones".

Asimismo, ambos portales recordaron que Netflix también experimentó "problemas técnicos" el último 26 de noviembre, tras el estreno de la primera parte de Stranger Things 5.

"Al igual que la última vez, los usuarios que experimentaron el error vieron una imagen de "¡Lo conseguí!" con el texto: 'Algo salió mal. Lo sentimos, tenemos problemas con tu solicitud. Encontrarás mucho que explorar en la página principal'", expresa Variety.

Por otro lado, se conoció que Netflix "sobrevivió" a la segunda tanda de episodios de la quinta temporada de Stranger Things que se estrenó en Navidad (25 de diciembre) sin presentar problemas técnicos. "Estos episodios impulsaron a Netflix a su mayor audiencia en Navidad", se añade.

Estreno de Stranger Things 5 colapsó el servicio en Netflix

El estreno de la quinta temporada de Stranger Things llegó a colapsar el servicio en directo de Netflix, que permaneció caído durante unos minutos coincidiendo con el inicio de su proyección.

Según informaron revistas especializadas, el servicio se cayó a las 17.00 (hora de la costa del Pacífico estadounidense), del último miércoles 26 de noviembre, justo cuando se estrenaba la esperada quinta temporada de la serie.

La conexión estuvo inactiva durante unos tres minutos y, posteriormente, su visión continuó presentados problemas para algunos usuarios.

Según Variety, decenas de miles de personas que se conectaron para ver la serie fantástica se encontraron con una imagen que decía: "Algo salió mal. Lo sentimos, tenemos problemas con tu solicitud. Encontrarás mucho que explorar en la página de inicio".

Del mismo modo, un portavoz de Netflix señaló a Variety que "algunos usuarios experimentaron brevemente un problema con la transmisión en dispositivos de televisión, pero el servicio se recuperó para todas las cuentas en cinco minutos".