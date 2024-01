Jonathan Majors se defiende y afirma que no agredió a su expareja: "Ojalá supiera lo que pasó"

Jonathan Majors decidió romper su silencio y contar su versión de lo que pasó con su expareja Grace Jabbari, quien lo denunció por agresión y acoso. En una entrevista dada a ABC News, y que fue televisada el último lunes 8 de enero, el actor de Creed III habló por primera vez luego de que fuera sentenciado por un tribunal de Nueva York y tras ser despedido de Marvel, adquisición de Disney, industria propietaria de ABC.

Fue en el programa Good Morning América que Jonathan Majors conversó con la presentadora Linsey David negando que haya agredido a Grace Jabbari e insistiendo en que solo se trató de un acto de infidelidad de su parte y que “no había duda” de que no fue él quien fracturó el dedo y mordió la oreja de su expareja.

“Eso no sucedió. No sé como se lastimó ella. Ojalá supiera lo que pasó. Eso me daría claridad, me daría algún tipo de paz”, declaró el actor, quien, además, espera la resolución de su sentencia el próximo 6 de febrero.

Jonathan Majors fue arrestado el 25 de marzo de 2023 luego de que cámaras de seguridad lo captaran en el asiento trasero de un auto privado junto a Grace Jabbari, una excoreógrafa que conoció en el set de Ant-Man y la Avispa: Quantumania, película donde interpretó al icónico villano de Marvel, Kang el Conquistador.

Jonathan Majors dio una entrevista exclusiva a ABC News tras ser sentenciado. | Fuente: Youtube (ABC News)

Jonathan Majors dice que engañó a Grace Jabbari, pero que no la agredió

Por su parte, Grace Jabbari dijo al juez que el actor la agredió en su cabeza y en la mano luego de que ella le quitara el celular para revisar el texto que otra mujer le había escrito. No obstante, esto fue negado por Majors, quien recalcó que solo se “arrepiente” de no haber terminado su relación con Jabbari.

“No debería haber estado en el auto. No debería haber estado en la relación. Si no estoy en el auto, nada de esto sucede. Si dejaba la relación, nada de esto hubiera pasado. No fui lo suficientemente hombre para decir ‘quiero ver a alguien más’ o ‘ya terminé’. Si no hubiera estado en ese auto, no sería responsable de esas cosas”, manifestó.

Al escuchar esto, Linsey David repreguntó a Jonathan Majors si de verdad no le había causado ninguna herida, y el actor respondió: “Yo no causé ninguna de sus heridas. Fui imprudente con su corazón, no con su cuerpo. Mis manos nunca han golpeado a una mujer, jamás”, añadió.

Jonathan Majors habló de su intención de volver a Hollywood

Jonathan Majors también habló de su deseo de regresar a Hollywood y continuar con su carrera como actor. Esto, a raíz de la decisión de Marvel de terminar su contrato y así cortar su continuidad con el personaje de Kang, el Conquistador, uno de los villanos más populares de Marvel. “Rezo porque así sea, pero es el plan de dios y el tiempo de dios”, acotó a ABC News.

Jonathan Majors ingresó por primera vez al UCM en la primera temporada de Loki en la que se presentó cómo ‘El que permanece’, una de las variantes de Kang, el conquistador.

Marvel confirmó que Majors sería el personaje que interpretaría al gran ‘malo’ de la siguiente fase de películas de Kang, el Conquistador. Sin embargo, esto ya no sería así.