George Clooney, su esposa Amal Alamuddin y sus dos hijos logran la nacionalidad francesa

George Clooney y su esposa Amal Alamuddin consiguieron la nacionalidad francesa.
| Fuente: EFE
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

El actor de Hollywood consiguió la ciudadanía francesa tras elogiar la cultura de dicho país. "Quiero que mis hijos tengan una vida normal", expresó George Clooney.

George Clooney, su esposa Amal Alamuddin y sus dos hijos: Alexander y Ella consiguieron la nacionalidad francesa, de acuerdo con un decreto publicado por el Diario Oficial de la República de Francia aprobada el último 26 de diciembre.

En efecto, según informó The Guardian, el popular actor estadounidense de 64 años logró que el Gobierno francés le otorgue dicha ciudadanía. Esto, luego de hacer dicha petición tras las protestas conocidas de Clooney contra el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus políticas de gobierno.

Es así como, en el documento oficial, figura el actor George Clooney, nacido el 6 de mayo de 1961 en Lexington, en el Estado de Kentucky, su esposa Amal, el 3 de febrero de 1978 en Beirut (Líbano), y sus hijos mellizos, nacidos los dos el 6 de junio de 2017 en Westminster (Londres).

Cabe resaltar que Clooney y su familia vivieron unos 20 años en Italia, en una residencia legendaria en el lago de Como, Villa Leandra, un palacio del siglo XVIII. Si bien sigue siendo propietario, el también director decidió instalarse en la Costa Azul en el momento de solicitar la nacionalidad francesa.

“Su propiedad en el sur de Francia, una antigua finca vinícola llamada Domaine du Canadel, cerca del pueblo de Brignoles, fue adquirida en 2021”, añade The Guardian. Cabe recordar que Clooney fue condecorado como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras en 2016.

George Clooney es uno de los actores más populares y conocidos de Hollywood.
| Fuente: EFE

¿Qué dijo George Clooney sobre la cultura francesa?

Antes de nacionalizarse junto a su familia, George Clooney tuvo palabras de elogio hacia el Gobierno francés, su cultura, sus políticas y normas ciudadanas.

"Me encanta la cultura francesa, su lengua, aunque sigo siendo igual de malo después de 400 días de clases", señaló el recordado actor de La gran estafa en la radio RTL a inicios de diciembre.

Del mismo modo, el ganador de cuatro Globos de Oro, dos Óscar y un BAFTA señaló que en Francia tanto él como sus hijos pueden preservar mejor su privacidad a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos.

"Aquí no se toman fotos de tus hijos. No hay paparazzi escondidos a la salida de la escuela. Para nosotros es primordial", expresó. Finalmente, destacó lo bien que la pasa él, su esposa y sus hijos en la finca en el sur de Francia considerándolo "el lugar más feliz" para vivir.

George Clooney anunció la muerte de su hermana mayor

Días atrás, George Clooney sufrió la pérdida de su hermana mayor Ada Zeidler, quien falleció tras una larga lucha contra el cáncer.

Fue el propio Clooney quien confirmó la triste noticia del deceso de su familiar a la revista People afirmando que Ada, quien tenía 65 años, murió “pacíficamente, rodeada de las personas que amaba”, en el hospital St. Elizabeth Healthcare, en Edgewood, Kentucky.

"Mi hermana, Ada, fue mi heroína”, comenzó diciendo el actor, quien se vio “visiblemente afectado” recordando con emotivas palabras a Ada, quien se mantuvo alejada de los reflectores y el espacio mediático, señaló la revista.

“Ella se enfrentó el cáncer con valentía y humor. Nunca he conocido a alguien tan valiente. Amal y yo la extrañaremos muchísimo de menos”, comentó el también intérprete de Batman.

