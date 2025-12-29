George Clooney, su esposa Amal Alamuddin y sus dos hijos logran la nacionalidad francesa

George Clooney, su esposa Amal Alamuddin y sus dos hijos: Alexander y Ella consiguieron la nacionalidad francesa, de acuerdo con un decreto publicado por el Diario Oficial de la República de Francia aprobada el último 26 de diciembre.

En efecto, según informó The Guardian, el popular actor estadounidense de 64 años logró que el Gobierno francés le otorgue dicha ciudadanía. Esto, luego de hacer dicha petición tras las protestas conocidas de Clooney contra el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus políticas de gobierno.

Es así como, en el documento oficial, figura el actor George Clooney, nacido el 6 de mayo de 1961 en Lexington, en el Estado de Kentucky, su esposa Amal, el 3 de febrero de 1978 en Beirut (Líbano), y sus hijos mellizos, nacidos los dos el 6 de junio de 2017 en Westminster (Londres).

Cabe resaltar que Clooney y su familia vivieron unos 20 años en Italia, en una residencia legendaria en el lago de Como, Villa Leandra, un palacio del siglo XVIII. Si bien sigue siendo propietario, el también director decidió instalarse en la Costa Azul en el momento de solicitar la nacionalidad francesa.

“Su propiedad en el sur de Francia, una antigua finca vinícola llamada Domaine du Canadel, cerca del pueblo de Brignoles, fue adquirida en 2021”, añade The Guardian. Cabe recordar que Clooney fue condecorado como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras en 2016.