Chiclayo: incendio en tablero de energía eléctrica generó pánico en el mercado modelo

Comerciantes y compradores evacuaron sus negocios por incendio provocado por explosión en una caja de suministro de energía.

El comerciante Ángel Gonzales, de la Galería cercado, lamentó que hasta el lugar no hayan llegado los bomberos, pese a ubicarse a pocas cuadras.

“Brillaron los bomberos por su ausencia. Siempre pasan por acá, pero ahora ni llegaron. Todos los comerciantes colaboraron con sus extinguidores, pero fue insuficiente. Para nosotros los cables son los que más generan enorme riesgo y los ambulantes que ocupan todas las calles”, expresó.

Precisamente, los primeros en abandonar el lugar, de manera rápida, fueron los vendedores ambulantes, quienes ocupaban desde muy temprano las veredas con su mercadería. Hasta el lugar llegó personal de serenazgo y la policía, para cerrar la cuadra y ayudar a los informales a evacuar sus puestos de venta.

Un equipo técnica de Electronorte llegó a la zona para tratar de controlar la emergencia.

Asimismo, se retiró de la zona a los transeúntes que ocupaban los edificios y galerías cercanas. Al mismo tiempo la Policía de Tránsito desvió las rutas de las unidades para evitar daños mayores.

Un equipo de la empresa de energía eléctrica Ensa llegó para controlar el cortocircuito y los puestos de venta quedaron finalmente sin energía eléctrica.

Los compradores pidieron retirar las rejas y bloques de concreto, porque frente a una emergencia, como la ocurrida, tienen problemas para evacuar el lugar y los puestos.