Chiclayo: incendio en tablero de energía eléctrica generó pánico en el mercado modelo

Al final se contabilizaron un total de 60 tiendas afectadas, que quedaron sin energía eléctrica por este incendio, en el mercado modelo de Chiclayo, región Lambayeque.
Un incendio en un tablero de energía eléctrica en la cuadra once de la calle Arica, muy cerca del mercado modelo de Chiclayo, región Lambayeque, alertó a decenas de comerciantes y transeúntes que se desplazaban por la zona.
Rosa María Loro, reportera de RPP Noticias en Chiclayo, captó el momento exacto en que los cables empezaron a explotar generando chispas que asustaron a compradores, vendedores, transeúntes y transportistas que se desplazaban por la zona.
Las llamas de fuego generaron temor en los vendedores formales, quienes desde la parte superior de sus tiendas, rompieron las lunas de vidrio y usaron sus extintores para tratar de controlar el siniestro; sin embargo, la gran cantidad de cables de luz y telefonía ocasionaron un problema mayor, porque las chispas y el humo se propagaron rapidamente.