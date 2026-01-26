Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Chiclayo: incendio en tablero de energía eléctrica generó pánico en el mercado modelo

Preciso instante en que se genera explosión y chispas en los cables de un poste cerca al mercado modelo de Chiclayo.
Preciso instante en que se genera explosión y chispas en los cables de un poste cerca al mercado modelo de Chiclayo. | Fuente: RPP
Henry Edgardo Urpeque Neciosup

por Henry Edgardo Urpeque Neciosup

·

Al final se contabilizaron un total de 60 tiendas afectadas, que quedaron sin energía eléctrica por este incendio, en el mercado modelo de Chiclayo, región Lambayeque.

Un incendio en un tablero de energía eléctrica en la cuadra once de la calle Arica, muy cerca del mercado modelo de Chiclayo, región Lambayeque, alertó a decenas de comerciantes y transeúntes que se desplazaban por la zona.

Rosa María Loro, reportera de RPP Noticias en Chiclayo, captó el momento exacto en que los cables empezaron a explotar generando chispas que asustaron a compradores, vendedores, transeúntes y transportistas que se desplazaban por la zona.

Las llamas de fuego generaron temor en los vendedores formales, quienes desde la parte superior de sus tiendas, rompieron las lunas de vidrio y usaron sus extintores para tratar de controlar el siniestro; sin embargo, la gran cantidad de cables de luz y telefonía  ocasionaron un problema mayor, porque las chispas y el humo se propagaron rapidamente.

Comerciantes y compradores evacuaron sus negocios por incendio provocado por explosión en una caja de suministro de energía.
Comerciantes y compradores evacuaron sus negocios por incendio provocado por explosión en una caja de suministro de energía. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Rosa María Loro

El comerciante Ángel Gonzales, de la Galería cercado, lamentó que hasta el lugar no hayan llegado los bomberos, pese a ubicarse a pocas cuadras.


“Brillaron los bomberos por su ausencia. Siempre pasan por acá, pero ahora ni llegaron. Todos los comerciantes colaboraron con sus extinguidores, pero fue insuficiente. Para nosotros los cables son los que más generan enorme riesgo y los ambulantes que ocupan todas las calles”, expresó.


Precisamente, los primeros en abandonar el lugar, de manera rápida,  fueron los vendedores ambulantes, quienes ocupaban desde muy temprano las veredas con su mercadería. Hasta el lugar llegó personal de serenazgo y la policía, para cerrar la cuadra y ayudar a los informales a evacuar sus puestos de venta.

Un equipo técnica de Electronorte llegó a la zona para tratar de controlar la emergencia.
Un equipo técnica de Electronorte llegó a la zona para tratar de controlar la emergencia. | Fuente: RPP

"Todos los comerciantes colaboraron con sus extinguidores, pero fue insuficiente"

Ángel Gonzáles, comerciante.

Asimismo, se retiró de la zona a los transeúntes que ocupaban los edificios y galerías cercanas. Al mismo tiempo la Policía de Tránsito desvió las rutas de las unidades para evitar daños mayores.

Un equipo de la empresa de energía eléctrica Ensa llegó para controlar el cortocircuito y los puestos de venta quedaron finalmente sin energía eléctrica.

Los compradores pidieron retirar las rejas y bloques de concreto, porque frente a una emergencia, como la ocurrida, tienen problemas para evacuar el lugar y los puestos.

Los comerciantes formales pidieron a la municipalidad retirar de inmediato a los informales que ocupan las calles de Arica.
Los comerciantes formales pidieron a la municipalidad retirar de inmediato a los informales que ocupan las calles de Arica. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Rosa María Loro

Piden retiro de ambulantes

Mientras tanto, los comerciantes formales pidieron mayor control del comercio ambulatorio, porque en esta cuadra la mercadería invade el pase de los peatones.

“La gente no sabía a donde correr por la gran cantidad de comercio informal. Le pedimos a la alcaldesa que solucione esto”, indicó una vendedora.

Al final se contabilizaron un total de 60 tiendas afectadas, que quedaron sin energía eléctrica por este incendio.

Te recomendamos
Video recomendado
Tags
incendio caja eléctrica mercado modelo Chiclayo

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA