"Sentí a Dios en mi corazón": Kenyi Succar, hermano de Tony Succar, fue operado con éxito de tumor maligno

Tony Succar dio a conocer que la operación de su hermano menor Kenyi Succar se realizó con éxito. El músico peruano ganador del Grammy publicó un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram donde mostró la recuperación de su familiar luego de que le extirparan un tumor maligno en la tiroides en un hospital en Miami.

En las fotos, publicadas este viernes, Tony se muestra con su madre Mimy Succar, su padre Antonio, su hermana mayor Claudia y Francesca, la novia de su hermano Kenyi.

Del mismo modo, se ve al doctor que operó al menor de los Succar, quien se ve contento con el resultado de la intervención.

Asimismo, se aprecia a Antonio Succar llegando al centro hospitalario abrazando a sus familiares. Finalmente, el mismo Tony Succar se tomó un selfie mostrando a su hermano echado en una camilla, lo mismo hizo Mimy Succar, quien se lució contenta junto a su hijo.

“Gloria a Dios. Gracias por poner tus manos sobre Kenyi Succar, por cuidarlo y estar siempre con nosotros. Gracias a todos por sus oraciones y sus lindos mensajes. Todo salió muy bien en la cirugía y ahora Kenyi va rumbo a su recuperación”, expresó Tony.

En ese sentido, agradeció al cirujano y al médico que operaron a su hermano. De igual manera, compartió un mensaje de reflexión para que todos valoren a su familia.

“Una vez más me doy cuenta de lo frágiles que realmente somos. Uno nunca sabe cuándo puede pasar algo. La salud es lo más importante. Esto ha sido un wake up call para mí: para vivir la vida con más balance, no vivir con estrés ni amargura, evitar problemas innecesarios y simplemente amar al máximo, especialmente en familia”, escribió.