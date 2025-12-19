Últimas Noticias
"Sentí a Dios en mi corazón": Kenyi Succar, hermano de Tony Succar, fue operado con éxito de tumor maligno

Kenyi Succar, hermano de Tony Succar, fue operado con éxito en un hospital en Miami.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Tonny Succar y su familia acompañaron a Kenyi Succar a un hospital en Miami para la extirpación de un tumor maligno en la tiroides. "Todo salió muy bien", expresó el músico.

Tony Succar dio a conocer que la operación de su hermano menor Kenyi Succar se realizó con éxito. El músico peruano ganador del Grammy publicó un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram donde mostró la recuperación de su familiar luego de que le extirparan un tumor maligno en la tiroides en un hospital en Miami.

En las fotos, publicadas este viernes, Tony se muestra con su madre Mimy Succar, su padre Antonio, su hermana mayor Claudia y Francesca, la novia de su hermano Kenyi.

Del mismo modo, se ve al doctor que operó al menor de los Succar, quien se ve contento con el resultado de la intervención.

Asimismo, se aprecia a Antonio Succar llegando al centro hospitalario abrazando a sus familiares. Finalmente, el mismo Tony Succar se tomó un selfie mostrando a su hermano echado en una camilla, lo mismo hizo Mimy Succar, quien se lució contenta junto a su hijo.

“Gloria a Dios. Gracias por poner tus manos sobre Kenyi Succar, por cuidarlo y estar siempre con nosotros. Gracias a todos por sus oraciones y sus lindos mensajes. Todo salió muy bien en la cirugía y ahora Kenyi va rumbo a su recuperación”, expresó Tony.

En ese sentido, agradeció al cirujano y al médico que operaron a su hermano. De igual manera, compartió un mensaje de reflexión para que todos valoren a su familia.

“Una vez más me doy cuenta de lo frágiles que realmente somos. Uno nunca sabe cuándo puede pasar algo. La salud es lo más importante. Esto ha sido un wake up call para mí: para vivir la vida con más balance, no vivir con estrés ni amargura, evitar problemas innecesarios y simplemente amar al máximo, especialmente en familia”, escribió.

Kenyi Succar agradeció a todos sus seguidores por sus buenos deseos tras su operación.
Kenyi Succar agradeció a sus seguidores tras su operación

Por su parte, Kenyi Succar dedicó un mensaje a sus seguidores donde mostró su entusiasmo por haber salido con éxito de la sala de operaciones donde le estriparon un tumor maligno en la tiroides.

“Gracias a todos por sus oraciones y sus mensajes, la cirugía fue un éxito (…) Estamos saludables. Gracias a todos por sus oraciones y apoyo, no saben cuánto lo aprecio y que afortunado me siento en este momento”, sostuvo el también productor musical.

Enseguida, el hermano menor de Tony Succar agradeció al médico encargado de su operación, así como a todo su equipo. “Me devolvieron mi salud. Y más que todo gracias a Dios, le sentí conmigo cuando entré a sala de operación solo sin mi familia, lo sentí a Dios en mi corazón”, sostuvo.

Por último, exhortó a las personas a rezar y estar unidos en familia en los momentos más difíciles. “Si tú estás pasando un momento duro, estoy contigo y sigo rezando por ti. Todo va a estar bien y ya estás curado. Dios está contigo. No estás solo. Ahora a recuperar y jatear como este Hello Kitty jaja. Gracias a todos, los amo”, añadió.

Hermano de Tony Succar anunció que sería operado por un tumor maligno

Kenyi Succar, hermano del productor musical y ganador de Grammy Tony Succar, reveló a través de un video en su cuenta de Instagram que le detectaron un tumor maligno en la tiroides.

"Malas noticias. Podría tener cáncer de tiroides. Hay un 70% de probabilidad. Eso es lo que dicen los doctores. Me van a operar. He tenido este nódulo en la tiroides desde hace años", expresó.

El también cantante recordó que en 2017 se sometió a exámenes que determinaron que el nódulo era benigno. Sin embargo, recientemente este comenzó a crecer rápidamente, por lo que los médicos realizaron una nueva biopsia.

"Encontraron que era maligno. Un 70% de probabilidad de que sea un cáncer de bajo riesgo y poco agresivo", señaló.

Además, indicó que iba a ser sometido a una cirugía llamada lobectomía, un procedimiento quirúrgico que consiste en extirpar un lóbulo de la glándula tiroides.

"Lo que me van a hacer es una lobectomía, me van a quitar la mitad de la tiroides. Me voy a deshacer de esto de aquí", detalló, señalando parte de su cuello.

Kenyi Succar emitió un mensaje tras su operación de un tumor maligno en Miami.

