Ni Sean Penn, ni ​Paul Mescal: Stellan Skarsgård gana el Globo de Oro a 'mejor actor de reparto'

¡Merecido! El actor de 74 años logró llevarse la categoría por su actuación en el drama 'Valor sentimental', venciendo a Jacob Elordi, ​Sean Penn, ​Adam Sandler, entre otros.

Stellan Skarsgård consiguió llevarse la categoría Mejor actor de reparto en los Globos de Oro 2026 que se vienen llevando a cabo este domingo 11 de enero en el Beverly Hilton Hotel, en Beverly Hills, California.

El actor sueco de 74 años pudo consagrarse en la premiación con su papel de Gustav Borg en el drama Valor sentimental.

Es así como Skarsgård, quien sufrió un derrame cerebral años atrás, venció a los nominados: Benicio del Toro (Una batalla tras otra), ​Jacob Elordi (Frankenstein), ​Paul Mescal (Hamnet), ​Sean Penn (Una batalla tras otra) y Adam Sandler (Jay Kelly).

Cabe recordar que este es el segundo Globo de Oro en la carrera de Stellan Skarsgård. En el 2020, ganó el premio a Mejor actor de reparto en una serie, miniserie o película para televisión con su papel de Boris Shcherbina en el exitoso programa Chernobyl.