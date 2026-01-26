Con el rostro golpeado y lesiones en el tórax, Corey Harrison, estrella de 'El precio de la historia', reveló estar hospitalizado

Corey Harrison preocupó a sus fans. La celebridad estadounidense y estrella de televisión del programa de History, El precio de la historia, compartió fotos donde reveló haber sufrido un grave accidente que le impide realizar sus actividades con normalidad.

Por medio de su cuenta de Instagram, el hijo mayor del famoso empresario Rick Harrison difundió este lunes imágenes desde un hospital donde lució su otros "golpeado y magullado", según dio a conocer TMZ.

En la publicación, el popular 'Hoss' también mostró las radiografías de sus costillas —y tórax— dejando ver "la brutal magnitud" del daño ocasionado en su cuerpo, siendo "realmente grave".

"Bastante desordenado, pero estoy bien, los bares de choque son increíbles 3 noches en el hospital 11 descansos en mi caja torácica. Haré un episodio en @theCoreyHarrisonshow", escribió su post donde varios de sus seguidores mostraron su preocupación.

Eso no es todo, Corey Harrison también anunció que se perdería, por segunda vez, la boda de su padre Rick Harrison con Angie Polushkin que se celebrará en Cancún. "Lo siento, papá, parece que me estoy perdiendo tu boda", expresó.

“Es una lástima, porque el año pasado Corey nos dijo que estaba deseando ser el padrino de la boda, si así lo decidía su padre. No se sabe si Corey fue elegido para el puesto”, añadió TMZ.

Corey Harrison, conocido como 'Hoss', reveló estar hospitalizado tras grave accidente.Fuente: Instagram (realcoreyharrison)

Rick Harrison, estrella de El precio de la historia, se casó en Las Vegas

Rick Harrison, estrella del programa El precio de la historia, contrajo matrimonio con Agripina 'Angie' Polushkin en una ceremonia que se llevó a cabo el último sábado 3 de enero en Las Vegas.

La boda tuvo lugar en la famosa capilla Little White Chapel y fue confirmada por el propio Harrison a través de su cuenta de Instagram.

La ceremonia fue oficiada por un imitador de Elvis Presley, una tradición habitual en ese lugar de la ciudad. Tras el acto, los recién casados realizaron una celebración privada en Rick’s Rollin Smoke BBQ & Tavern, el restaurante de barbacoa propiedad de Rick, ubicado a pocos pasos de la tienda Gold & Silver Pawn Shop.

"Estamos muy emocionados de comenzar este nuevo capítulo como esposo y esposa, y celebrarlo con amigos y familiares en Las Vegas", expresaron los recién casados en declaraciones a People.

Un representante del presentador informó a TMZ que la boda no contó con padrino. Su compañero de programa, Chumlee, no pudo asistir a la ceremonia y su hijo Corey reside actualmente en México. Sin embargo, sí estuvo presente su nieta, Elizabeth Harrison.