“Él estaba en una relación”: Kenia Os da detalles de cómo inició su romance con Peso Pluma

La cantante mexicana contó que Peso Pluma le confesó sus sentimientos cuando él aún tenía pareja, pero ella asegura que respetó su relación.

Una de las parejas que se ha robado la atención en México es Kenia Os y Peso Pluma. Si bien se han mantenido reservados sobre cómo inició su romance, la intérprete decidió contar con detalles sobre su relación.

En entrevista con Adela Micha, la artista confesó que su historia comenzó cuando estaban en las grabaciones del videoclip de la canción Tommy & Pamela, que forma parte del álbum Éxodo del también llamado Doble P.

“Cuando estábamos grabando el video casi no hablamos él y yo, estábamos como niños chiquitos, nerviosos y veía que la pierna se le movía. Yo fingía que no estaba nerviosa, pero traía como mis dos copitas de vino porque estaba muy nerviosa, los dos estábamos nerviosos, pero no pasó nada. De hecho, yo fui a cantar a Dallas y él estaba en una relación, todo fue profesional. Jamás pasó nada, a pesar de que yo sabía que le gustaba”, dijo.

No obstante, Kenia Os causó revuelo en las redes al contar que Peso Pluma le confesó sus sentimientos al terminar el rodaje: “Tú eres la primera mujer en la vida que me ha puesto nerviosa así y esto a mí no me pasa”.

Luego de esta interacción, su relación era completamente profesional, pero los coqueteos se fueron dando cuando hablaban por redes sociales y él ya estaba soltero. “Nos quedamos de ver como para saber qué iba a pasar y aquí estamos, un año después”, agregó.

¿Con quién estaba Peso Pluma en ese entonces?

El tema Tommy & Pamela se estrenó en julio de 2024 y, en esa época, Peso Pluma estaba con la modelo Hannah Howell. Sin embargo, la joven ya lo había acusado de serle infiel.

“El hombre ahora ha traído a una chica ‘random’ a mi viaje de cumpleaños planeado en Turks & Caicos este fin de semana. Y lo hace todo públicamente en mi cumpleaños, como si no lo hubiera estado haciendo más públicamente con todas y cada uno en las que pueda pensar”, dijo Howell en un video publicado en sus redes sociales.

Como se recuerda, Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma, oficializó en agosto de 2024 a Hannah Howell con quien venía saliendo tras su polémica ruptura con Nicki Nicole.