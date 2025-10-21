Con beso incluido: Lamine Yamal dedicó gol a Nicki Nicole durante goleada del Barcelona [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lamine Yamal y Nicki Nicole continúan viviendo su amor. Esta vez, el joven futbolista dedicó un gol a la cantante argentina, quien estaba en una de las tribunas del Camp Nou viendo al equipo de Barcelona, donde juega Lamine, en un partido frente al Olympiacos de Grecia por la Champions League.

Según se pudo ver en la transmisión de ESPN este martes, Lamine Yamal se encargó de cobrar un penal a favor del Barcelona. En seguida, el futbolista tomó la pelota y colocó el balón para su remate que fue convertido en gol.

Tras esto, Lamine corrió hacia la tribuna donde estaba la intérprete de Mamichula y Ojos verdes. El futbolista alzó los brazos y luego le mandó un beso a la argentina, quien estaba sentada sosteniendo una de las camisetas oficiales del club con el nombre del delantero.

"¡Amor en tiempos de Champions League! Gol de Lamine Yamal y festejo con dedicatoria para Nicki Nicole en la goleada 6-1 del Barcelona a Olympiacos", se lee en el post de ESPN con el video del romántico gesto de Lamine.

Eso no es todo. En videos compartidos en redes sociales se puede ver a Nicki sentada en las bancas de Barcelona. La argentina ríe y disfruta del momento con el futbolista. Luego, ella aparece conversando con el director técnico, Hansi Flick.

Por otro lado, se difundieron otras fotos de Lamine Yamal con el torso desnudo cargando a su pequeño hermano Keyne mientras abraza a Nicki, quien se ve sonriente. De igual manera, se puede ver otra imagen del delantero junto a su madre Sheila Ebana, quien tiene puesta la camiseta del Barcelona. ¿Estarán juntos para siempre? Veremos.

Nicki Nicole estuvo presente en el estadio para ver al Barcelona ante el Olympiacos de Grecia.Fuente: Instagram

Nicki Nicole llevó en auto a Lamine Yamal a entrenamiento del Barcelona

Días atrás, Nicki Nicole tuvo un tierno gesto con Lamine Yamal llevándolo en un auto hasta su entretenimiento en un complejo deportivo en la ciudad española.

De acuerdo con un video en redes sociales, difundido por medios españoles, se pudo ver a la rosarina de 25 años manejando una camioneta negra y al delantero azulgrana a su costado haciendo notar que aún sigue con molestias por una lesión.

Ambos se dirigieron a la a Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde el jugador español de 18 años se viene recuperando de una pubalgia que lo hizo dejar el campo semanas atrás en un encuentro contra la Real Sociedad.

Eso no es todo. En las imágenes se puede ver también a la también influencer y modelo firmando autógrafos a niños y jóvenes que gritaban su nombre. Es así como la pareja de Lamine atendió a todos los fanáticos culés tomando fotografías con los celulares.

Nicki Nicole confirmó romance con Lamine Yamal: "Estoy muy enamorada"

Nicki Nicole confirmó su relación con Lamine Yamal. La cantante argentina estuvo el último miércoles 10 de setiembre en un evento de moda en la ciudad de Barcelona para presentar una nueva colección de ropa donde compartió escenario al lado de Becky G, Ester Expósito, Paris Jackson, entre otras celebridades internacionales.

Fue en la pasarela de la firma Desigual que la intérprete de Mamichula y Ojos verdes se acercó a los medios españoles para expresar su entusiasmo por su presencia en uno de los eventos de moda más populares del país europeo.

“Para mí significa todo. Primero, por la invitación de la gente de Desigual. Segundo, porque estoy con estrellas increíbles que admiro muchísimo y que tengo muchas ansías de conocer. Es mi primer paso al mundo de la moda. Así que me hice la modelo”, declaró Nicki Nicole en un video compartido por la revista Hola!

Seguidamente, la artista urbana expresó su felicidad por su estadía en Barcelona, ciudad donde juega el delantero de 18 años. “Estoy muy feliz en Barcelona. Es verdad, con mucho cariño de la gente y quiero agradecer a todos por el apoyo (…) Tengo que aprender catalán. Es lo único que tengo que aprender”, acotó.

Acto seguido, un periodista le preguntó: “¿Estás feliz a nivel personal? Te hemos visto muy contenta”. “Estoy muy feliz”, contestó Nicole. “¿Estás enamorada?”, le consultó otra reportera. “Sí. Estoy muy enamorada. Muy feliz”, aseguró la artista. “Enamorada está de Lamine Yamal. Ya lo ha reconocido. Viva el amor”, gritó la comunicadora generando la risa nerviosa de la argentina, quien mandó besos a las cámaras confirmando el romance con la estrella deportiva.

¡ES PARA VOS! Lamine Yamal le dedicó su gol a Nicki Nicole 😘❤️



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Kp6HAodruO — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2025