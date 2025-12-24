"Mi niño precioso": Natalia Lafourcade ya es madre de su primer hijo y lo presume en redes

A sus 41 años, la cantante mexicana dio la bienvenida a su primer hijo y compartió tiernas imágenes del momento en sus redes sociales.

“¡Gracias, vida, que me has dado tanto!”. Con esa frase, Natalia Lafourcade anunció el último martes la llegada de su primer hijo. La cantante mexicana celebró el nacimiento del pequeño -fruto de su matrimonio con el director Juan Pablo López-Fonseca, con quien se casó en privado en 2023- compartiendo un emotivo mensaje y una serie de fotografías en sus redes sociales.

En julio, la intérprete de Hasta la raíz sorprendió a sus seguidores al revelar que se encontraba en el segundo trimestre de embarazo. Desde entonces, llevó el proceso con total discreción, aunque compartió ocasionalmente imágenes de su vientre y reflexiones íntimas sobre la maternidad que estaba por comenzar.

“Hay un bello ser dentro de mi cuerpo y esto sí que no lo esperaba”, escribió entonces en Instagram, al mostrar por primera vez su silueta de embarazada. Cinco meses después, Lafourcade volvió a recurrir a sus redes para anunciar el nacimiento de su hijo con un mensaje cargado de simbolismo: “Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre”.

Las primeras fotos del hijo de Natalia Lafourcade

La cantante compartió una serie de imágenes en las que se la ve en los días finales de su embarazo y también los primeros momentos junto a su bebé. En una de las fotos aparece dando de lactar, acompañada de su pareja. “Aquí mami recién parida. Mi primer día en esta tierra. A mis papás les encanta tomarme fotos”, escribió con humor y ternura. Hasta el momento, el nombre del pequeño no ha sido revelado.

En la misma publicación, Lafourcade añadió un mensaje profundamente poético: “¡Gracias, vida, que me has dado tanto! Finalmente, el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores. Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3. ¡Viva la vida y felices fiestas!”.

De estrella del pop a madre indie

María Natalia Lafourcade Silva es una de las artistas más influyentes de la música latinoamericana. Cantante, compositora, productora y activista, ha sido ampliamente reconocida tanto en México como a nivel internacional.

A lo largo de su carrera ha obtenido cuatro premios Grammy y veinte Latin Grammy, lo que la convierte en la artista femenina con más estatuillas en la historia de estos galardones. Además, ha recibido Premios MTV Latinoamérica y Latin Billboard, y ha sido portada de Vogue tanto en México como en Latinoamérica.

Sus primeros éxitos llegaron a inicios de los años 2000, con su álbum debut. En 2017 interpretó Recuérdame, tema central de la película animada Coco, y en años recientes volvió a liderar las listas con Nunca es suficiente, canción que alcanzó millones de reproducciones tras su versión en cumbia junto a Los Ángeles Azules.

