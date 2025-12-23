"No es final de temporada, terminó": Andrea Llosa anuncia el fin de 'Nunca más' tras 14 años en la TV

Andrea Llosa confirmó el final de Nunca más, programa dominical que se emitió durante catorce años por la señal de ATV. El anuncio oficial se realizó durante los minutos finales de la edición emitida el domingo 21 de diciembre, cuando la conductora comunicó la decisión a su audiencia.

El espacio televisivo presentaba testimonios relacionados con conflictos familiares, problemas de pareja y denuncias sociales. "Está dedicado a brindar voz y apoyo a víctimas de violencia familiar, abuso y situaciones de injusticia", señala la descripción del formato.

¿Andrea cuenta cómo nació la idea de hacer Nunca más?

Durante el último programa, la periodista recordó cómo surgió la idea de conducir Nunca más y el rumbo que la llevó a hacerlo realidad.

"Agradecerles a ustedes por esta oportunidad maravillosa, este sueño que comenzó después de ser reportera durante años", manifestó ante cámaras.

Explicó que su paso por el periodismo de campo le permitió identificar una necesidad que no podía cubrir como reportera.

"Cuando era reportera sabía que no podía cerrar una historia, solo podía contarla y no podía darle ese final que yo buscaba, un final justo. Así arrancó Nunca más", recordó durante la despedida.

En ese sentido, la conductora agradeció a su audiencia por acompañarla durante más de una década.

"Gracias a cada uno de ustedes, estamos aquí 14 años, me parece increíble. Son pocos los programas que duran tantos años en la televisión peruana y eso es por ustedes", expresó.

Andrea Llosa aclara en redes sociales que Nunca más no tendrá nueva temporada

Horas después de la emisión y despedida, Andrea Llosa utilizó sus redes sociales para confirmar el fin definitivo de Nunca más. A través de sus historias de Instagram, respondió a las consultas de sus seguidores y aclaró que no se trataba de una pausa ni de un descanso temporal.

"Me están enviando mensajes y preguntando si es verdad que Nunca más llegó a su fin y sí, es verdad. No es final de temporada, hoy terminó el programa. Mi equipo y yo estamos satisfechos y agradecidos con estos 14 años al aire. Muchas gracias por la confianza", escribió.

Cabe mencionar que la periodista tiene otro programa en ATV llamado Andrea, que también aborda casos familiares, de justicia y reconciliación. A diferencia de Nunca más, este espacio se emite de lunes a viernes a las 8:40 p. m.



El programa de ATV, enfocado en denuncias sociales y conflictos familiares, concluyó tras catorce años en pantalla.Fuente: Instagram: Andrea Llosa