Ya es de la familia: Nicki Nicole y el hermano pequeño de Lamine Yamal comparten tierno momento juntos [FOTO]

Nicki Nicole se volvió viral en las últimas horas por un reciente video junto a Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal. Fue el propio futbolista del Barcelona quien compartió, en sus redes sociales, el tierno momento en el día de la celebración de cumpleaños de su familiar.

En la publicación se puede ver cómo Nicki Nicole y el pequeño Keyne muestran una buena relación. Ambos aparecen sentados en un restaurante asiáticco mientras usan los palillos para comer. El niño, quien tenía puesta la camiseta del Barcelona, es guiado por la cantante argentina moviendo su brazo de un lado a otro y haciendo notar una tierna sonrisa.

Por su parte, Nicki observa detenidamente al pequeño mientras hace gestos con sus ojos mirando, presuntamente, a Lamine Yamal, quien habría grabado la emotiva escena para subirla a su cuenta de Instagram este lunes junto a otras fotos con la celebración de cumpleaños del menor.

“El gesto de Nicki Nicole de seguirle el juego a Keyne ha dejado conmovidos a los seguidores del futbolista, pues dejan ver que el noviazgo es más sólido de lo que se creía”, recalcó la revista Hola!

Por su parte, la estrella española de 18 años difundió otra foto de Keyne usando terno en medio de una decoración de globos con la imagen de los superhéroes de cómic Capitán América y Spiderman. “Bienvenidos a mi fiesta”, se lee en el letrero. Del mismo modo, Yamal puso otra fotografía donde su hermano está siendo cargado por su madre Sheila Ebana, según confirmó el medio español.

Lamine Yamal y Nicki Nicole confirmaron su relación con romántica fotografía. | Fuente: Instagram (lamineyamal)

Nicki Nicole confirma romance con Lamine Yamal: "Estoy muy enamorada"

Nicki Nicole confirmó su relación con Lamine Yamal. La cantante argentina estuvo el último miércoles 10 de setiembre en un evento de moda en la ciudad de Barcelona para presentar una nueva colección de ropa donde compartió escenario al lado de Becky G, Ester Expósito, Paris Jackson, entre otras celebridades internacionales.

Fue en la pasarela de la firma Desigual que la intérprete de Mamichula y Ojos verdes se acercó a los medios españoles para expresar su entusiasmo por su presencia en uno de los eventos de moda más populares del país europeo.

“Para mí significa todo. Primero, por la invitación de la gente de Desigual. Segundo, porque estoy con estrellas increíbles que admiro muchísimo y que tengo muchas ansías de conocer. Es mi primer paso al mundo de la moda. Así que me hice la modelo”, declaró Nicki Nicole en un video compartido por la revista Hola!

Seguidamente, la artista urbana expresó su felicidad por su estadía en Barcelona, ciudad donde juega el delantero de 18 años. “Estoy muy feliz en Barcelona. Es verdad, con mucho cariño de la gente y quiero agradecer a todos por el apoyo (…) Tengo que aprender catalán. Es lo único que tengo que aprender”, acotó.

Acto seguido, un periodista le preguntó: “¿Estás feliz a nivel personal? Te hemos visto muy contenta”. “Estoy muy feliz”, contestó Nicole. “¿Estás enamorada?”, le consultó otra reportera. “Sí. Estoy muy enamorada. Muy feliz”, aseguró la artista. “Enamorada está de Lamine Yamal. Ya lo ha reconocido. Viva el amor”, gritó la comunicadora generando la risa nerviosa de la argentina, quien mandó besos a las cámaras confirmando el romance con la estrella deportiva.

❤️ El vídeo que Lamine Yamal ha subido a sus redes con su hermano Keyne y Nicki Nicole pic.twitter.com/hiRyQoyLhp — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 15, 2025

Nicki Nicole y Lamine Yamal revelaron su relación con romántica foto

Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron su relación con una foto compartida en redes sociales. El futbolista del FC Barcelona publicó una imagen romántica junto a la cantante argentina y ella la replicó en sus historias de Instagram, dejando atrás las dudas.

El último fin de semana, Nicki celebró por adelantado sus 25 años acompañada de familiares y amigos. Aunque ya había mostrado detalles de la celebración, como una torta decorada con corazones blancos y rojos y los saludos de sus seres queridos, la foto que más llamó la atención fue otra: la de la artista apoyando su cabeza en el rostro de Lamine mientras ambos miran sonrientes a la cámara.

La escena, cargada de romanticismo, muestra a la pareja sentada frente a una mesa decorada con pétalos de rosas rojas, un pastel blanco y un gran arreglo floral acompañado de globos en forma de corazón. Nicki aparece con un atuendo de estampado militar, mientras que Lamine viste una camisa negra y posa con una gran sonrisa.

El futbolista español acompañó la imagen con un emoji de pastel y un corazón rosado en sus historias de Instagram. Minutos después, la expareja de Peso Pluma replicó la publicación, agregando varios emojis de corazones en llamas.

Lamine Yamal mostrando la celebración de cumpleaños de su hermano menor.Fuente: Instagram (lamineyamal)