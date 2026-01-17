Pamela Anderson se sintió incómoda al estar cerca de Seth Rogen, creador de la serie ‘Pam & Tommy’, en los Globos de Oro

La actriz admitió que la cercanía con Rogen le generó sensaciones encontradas, debido a que la serie recreó uno de los momentos más difíciles de su vida.

La imagen y vida personal de Pamela Anderson han estado constantemente bajo el escrutinio público, especialmente durante su mediático matrimonio con el músico Tommy Lee, con quien tuvo dos hijos, Brandon y Dylan.

Uno de los episodios más polémicos de su historia volvió a cobrar notoriedad en 2022 con el estreno de Pam & Tommy, serie creada por Seth Rogen y protagonizada por Sebastian Stan y Lily James. La producción recreó momentos íntimos y dolorosos de la relación, algo que, según la actriz, se realizó sin su consentimiento. En su momento, Anderson expresó que revivir esa etapa fue profundamente perturbador y cuestionó que su vida privada siguiera siendo utilizada como material de entretenimiento.

Cuatro años después del estreno de la serie, Pamela Anderson y Seth Rogen coincidieron en la reciente ceremonia de los Globos de Oro. La actriz acudió para presentar el premio a Mejor Actriz en Comedia o Musical, que fue entregado a Rose Byrne. Sin embargo, tras cumplir con su participación y notar la presencia del productor entre el público, decidió retirarse rápidamente de la gala.

En una entrevista con el programa SiriusXM, conducido por Andy Cohen, Anderson confesó que el encuentro le resultó incómodo y emocionalmente complejo. “Estaba en el foso de los Globos de Oro, así que estábamos cerca. Seth Rogen hizo esa serie sin hablar conmigo, ya lo sabes”.

Pese a que aseguró estar enfocada en su carrera -destacando que el último año participó en cinco películas-, admitió que situaciones como esta pueden afectarla emocionalmente. “A veces te golpea y te sientes un poco mal”, señaló, aunque dejó claro que intenta no quedarse anclada en el pasado.

¿Pamela Anderson aceptaría las disculpas de Seth Rogen?

Anderson también expresó que le gustaría recibir una disculpa por parte de Rogen en algún momento, aunque reconoció que el tema sigue despertando sentimientos encontrados.

Recalcó que, aun siendo una figura pública, existen límites y que las tragedias personales no deberían convertirse en un “blanco fácil” para la industria.

Finalmente, explicó que no abordó el tema directamente durante el evento debido al ambiente y a la cantidad de personas alrededor, pero aseguró que no permitirá que este episodio empañe su presente.

“Hay cosas peores sucediendo en el mundo”, concluyó.