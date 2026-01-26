Zion fue liberado tras arresto en Puerto Rico: defensa afirma que no se presentaron cargos en su contra

Zion se encuentra en libertad. Luego de ser detenido este lunes por, presuntamente, conducir en estado de ebriedad, el popular cantante de reguetón se pronunció, por medio de su defensa legal, en un comunicado compartido en sus redes sociales.

En efecto, luego de ser arrestado la noche del último domingo, se formularon “diversas versiones” en medio del músico de 44 años por lo que su equipo legal se pronunció: “Zion fue puesto en libertad en el día de hoy. Es importante establecer de manera categórica que no se presentó ningún cargo en su contra”.

Del mismo modo, mencionaron el artista puertorriqueño “mantuvo una actitud de respeto y colaboración con las autoridades, confiando en que el proceso correspondiente permitirá esclarecer los hechos conformes a la ley”.

“A lo largo de su carrera, Zion se ha caracterizado por un camino construido con trabajo constante, disciplina y respeto, enfocado en su música y en su familia. Este episodio no define quién es ni la forma en la que la ha conducido su vida personal y profesional”, estableció el comunicado.

En ese sentido, los abogados del compositor discográfico aclararon que “no existe ningún señalamiento ni proceso legal relacionado con acusaciones de violencia o situaciones ajenas a la realidad de los hechos”. “Cualquier versión distinta carece de fundamento y responde a especulación”, añadió.