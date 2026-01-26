Últimas Noticias
Zion fue liberado tras arresto en Puerto Rico: defensa afirma que no se presentaron cargos en su contra

Zion fue liberado tras ser arrestado en Puerto Rico y realizar prueba de alcoholemia.
Zion fue liberado tras ser arrestado en Puerto Rico y realizar prueba de alcoholemia. | Fuente: Instagram (zion)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Luego de ser detenido por presuntamente conducir en estado de ebriedad, Zion negó que exista un proceso penal relacionado "con acusaciones de violencia o situaciones ajenas a la realidad de los hechos".

Zion se encuentra en libertad. Luego de ser detenido este lunes por, presuntamente, conducir en estado de ebriedad, el popular cantante de reguetón se pronunció, por medio de su defensa legal, en un comunicado compartido en sus redes sociales.

En efecto, luego de ser arrestado la noche del último domingo, se formularon “diversas versiones” en medio del músico de 44 años por lo que su equipo legal se pronunció: “Zion fue puesto en libertad en el día de hoy. Es importante establecer de manera categórica que no se presentó ningún cargo en su contra”.

Del mismo modo, mencionaron el artista puertorriqueño “mantuvo una actitud de respeto y colaboración con las autoridades, confiando en que el proceso correspondiente permitirá esclarecer los hechos conformes a la ley”.

“A lo largo de su carrera, Zion se ha caracterizado por un camino construido con trabajo constante, disciplina y respeto, enfocado en su música y en su familia. Este episodio no define quién es ni la forma en la que la ha conducido su vida personal y profesional”, estableció el comunicado.

En ese sentido, los abogados del compositor discográfico aclararon que “no existe ningún señalamiento ni proceso legal relacionado con acusaciones de violencia o situaciones ajenas a la realidad de los hechos”. “Cualquier versión distinta carece de fundamento y responde a especulación”, añadió.

Zion se hizo famoso en Latinoamérica por el dúo musical de reguetón Zion & Lennox.
Zion se hizo famoso en Latinoamérica por el dúo musical de reguetón Zion & Lennox. | Fuente: EFE

Defensa legal de Zion lamentó su arresto en Puerto Rico

Por otro lado, Zion y su equipo legal lamentaron la inquietud y el malestar que dicha situación “haya podido causar en su familia, en su entorno de trabajo y en el público que lo ha acompañado durante años”.

“Como ser humano y como figura pública. Zion comprende el impacto que una situación como esta puede generar y ofrece una disculpa honesta por la preocupación ocasionada”, sostuvo.

Es así como se dio a conocer que el intérprete, conocido por el famoso dúo musical de reguetón Zion & Lennox, está asumiendo dicho incidente “reflexión y seriedad, confiando en las instituciones y enfocado en continuar adelante con la misma integridad y compromiso que han guiado su trayectoria”.

“Agradecemos el respeto al debido proceso y a la privacidad de todas las personas involucradas. Cualquier información adicional será comunicada exclusivamente a través de nuestros canales oficiale”, terminó diciendo el comunicado.

Zion es detenido en Puerto Rico por presuntamente conducir en estado de ebriedad

Zion fue arrestado este lunes 26 de enero por la Policía de Puerto Rico, acusado de conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol, según informaron las autoridades locales.

La información preliminar indicó que agentes adscritos al Distrito de Río Grande intervinieron la noche del domingo al artista, mientras transitaba por la autopista PR-66, en ese municipio.

Al momento de la intervención, Zion conducía una camioneta RAM 1500 negra, modelo 2023, y presentaba aparentes signos de embriaguez. Posteriormente, fue trasladado a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Fajardo, donde se le practicó una prueba de aliento.

El examen arrojó un resultado de 0,27 % de alcohol en su organismo, cifra que supera en 0,17 % el límite permitido por la Ley de Tránsito de Puerto Rico. El caso será consultado con el fiscal de turno para evaluar la posible presentación de cargos criminales, según informó la Policía en declaraciones recogidas por EFE.

Defensa de Zion negó que exista acusaciones contra el cantante tras ser arrestado en Puerto Rico.

Defensa de Zion negó que exista acusaciones contra el cantante tras ser arrestado en Puerto Rico.Fuente: Instagram (zion)

zion Puerto Rico

