Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Jefferson Farfán promociona ropa de la tienda de Xiomy Kanashiro durante live en TikTok [VIDEO]

Jefferson Farfán sorprendió al posar con ropa de la tienda de su pareja Xiomy Kanashiro.
Jefferson Farfán sorprendió al posar con ropa de la tienda de su pareja Xiomy Kanashiro. | Fuente: Instagram (xiomykanashiro)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Dame luz, bebé, oño", expresó Jefferson Farfán al mostrar diversas prendas del negocio de su pareja, Xiomy Kanashiro. "Cómo lo amo", exclamó la modelo.

Jefferson Farfán sorprendió a todos al aparecer vendiendo ropa del negocio de su pareja, Xiomy Kanashiro. Fue durante un live en TikTok que el exfutbolista peruano estuvo promocionando distintas prendas para mujer invitando a los usuarios a comprar.

En un momento del video se pudo ver a la popular ‘Foquita’ preguntando las tallas de un short para dama a Kanashiro. "Esta faldita viene con short. Es talla S”, expresó el exdelantero de Alianza Lima.

De igual manera, Farfán expuso otro short de color rojo. “Hay talla S y M en ambos”. De igual manera, Jefferson tomó varias prendas invitando al público a seguir la transmisión y animarse para adquirir alguna prenda de la tienda de la modelo y bailarina. “Ya ven que sí trabajo también”, sostuvo.

Seguidamente, el exjugador de la selección peruana mostró lencerías, fajas, vestidos y ropa de baño para mujeres con el fin de apoyar el negocio digital que tiene su actual pareja. “Bueno chicos ya nos vamos a dormir (...) Eso me dice Xiomy. Cuídense mucho (…) Dame luz, bebé, oño”, exclamó el conductor de Enfocados logrando más de 13 mil espectadores en vivo.

Por su parte, Xiomy Kanashiro difundió un extracto del live donde se ve a Jefferson Farfán mostrando su emoción por ver a su pareja apoyándola en su negocio. “Jajajaja AIE éxito, cómo lo amo”, escribió Kanashiro. En ese sentido, compartió un video de una usuaria con el siguiente mensaje: “Amiga, si te ayuda a vender en tu emprendimiento, ahí es”.

Jefferson Farfán mantiene una relación con la modelo y actriz cómica Xiomy Kanashiro.
Jefferson Farfán mantiene una relación con la modelo y actriz cómica Xiomy Kanashiro. | Fuente: Instagram

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro celebraron cumpleaños en Punta Cana

Días atrás, Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro viajaron al extranjero para celebrar el cumpleaños de la influencer.

Según un informe del programa Amor y Fuego, que accedió al registro migratorio, la pareja salió del país el pasado 22 de enero con destino a República Dominicana.

Posteriormente, el exfutbolista compartió en sus redes sociales varias imágenes del viaje, en las que ambos aparecen muy cariñosos en las playas de Punta Cana. Farfán aprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje de a su pareja, quien cumplió 27 años el último viernes.

"Feliz cumpleaños, mi china hermosa. Que hoy y siempre la vida te sonría tanto como tú iluminas la mía. Te amo", escribió el exdelantero de Alianza Lima.

Según el informe televisivo, la celebración por el cumpleaños de Xiomy Kanashiro no se limitó al viaje. Antes de salir del país, la pareja organizó una reunión privada con familiares y amigos cercanos en la vivienda del exfutbolista.

Xiomy Kanashiro negó tener planes de boda con Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro negó que esté planeando casarse con Jefferson Farfán porque considera que todavía es muy pronto para hacerlo. La actriz cómica aseguró que el exfutbolista todavía no le ha pedido la mano, ya que ambos están concentrados en sus proyectos profesionales.

"Conozco a Jefferson hace cinco años, siempre hemos sido amigos, nuestra relación empezó el 6 de enero de este año (2025), tenemos ocho meses como pareja", detalló Kanashiro en entrevista para el programa Ponte en la cola en octubre.

Asimismo, la también cantante dijo que mantener una relación con una figura pública como el exdelantero no es sencillo.

"Es difícil estar con una persona pública, porque siempre está expuesta, pero tratamos de guardar algunas cosas para nosotros, aunque lo que publicamos en nuestras redes es porque nos nace", explicó.

Además, contó que algunas publicaciones en redes sociales no siempre son recientes. "Por ejemplo, esa foto donde estamos con unos globos fue tomada hace un mes y recién se publicó", precisó.

Kanashiro también se refirió a los anillos que ella y Farfán habían mostrado en redes sociales, aclarando que se trata de algo simbólico. "A veces se confunden con el anillo que me regaló mi mamá. Es un acto simbólico que tenemos los dos", comentó.

@riclatorrez #jeffersonfarfan ahora ayuda a #xiomykanashiro a vender ropa por TikTok . #viral #peru #destacame ♬ sonido original - Ric La Torre
Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Jefferson Farfán Xiomy Kanashiro TikTok

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA