Jefferson Farfán promociona ropa de la tienda de Xiomy Kanashiro durante live en TikTok [VIDEO]

Jefferson Farfán sorprendió a todos al aparecer vendiendo ropa del negocio de su pareja, Xiomy Kanashiro. Fue durante un live en TikTok que el exfutbolista peruano estuvo promocionando distintas prendas para mujer invitando a los usuarios a comprar.

En un momento del video se pudo ver a la popular ‘Foquita’ preguntando las tallas de un short para dama a Kanashiro. "Esta faldita viene con short. Es talla S”, expresó el exdelantero de Alianza Lima.

De igual manera, Farfán expuso otro short de color rojo. “Hay talla S y M en ambos”. De igual manera, Jefferson tomó varias prendas invitando al público a seguir la transmisión y animarse para adquirir alguna prenda de la tienda de la modelo y bailarina. “Ya ven que sí trabajo también”, sostuvo.

Seguidamente, el exjugador de la selección peruana mostró lencerías, fajas, vestidos y ropa de baño para mujeres con el fin de apoyar el negocio digital que tiene su actual pareja. “Bueno chicos ya nos vamos a dormir (...) Eso me dice Xiomy. Cuídense mucho (…) Dame luz, bebé, oño”, exclamó el conductor de Enfocados logrando más de 13 mil espectadores en vivo.

Por su parte, Xiomy Kanashiro difundió un extracto del live donde se ve a Jefferson Farfán mostrando su emoción por ver a su pareja apoyándola en su negocio. “Jajajaja AIE éxito, cómo lo amo”, escribió Kanashiro. En ese sentido, compartió un video de una usuaria con el siguiente mensaje: “Amiga, si te ayuda a vender en tu emprendimiento, ahí es”.