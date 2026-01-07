"Estuve delicada": Xiomy Kanashiro revela foto en clínica con Jefferson Farfán y preocupa a fans

Actualmente, Jefferson Farfán mantiene una relación con Xiomy Kanashiro. | Fuente: Instagram

Xiomy Kanashiro recibió Año Nuevo junto a doña Charo

Xiomy Kanashiro recibió el Año Nuevo al lado de Rosario Guadalupe, madre de su pareja Jefferson Farfán. Esto fue confirmado por Luis 'Cuto' Guadalupe, hermano de doña Charo y tío del exdelantero de Alianza Lima, quien publicó, el último jueves 1 de enero, varias imágenes de la celebración de cumpleaños en su cuenta de Instagram.

En una de las fotos, Kanashiro aparece sonriente mientras posa muy cerca a doña Charo y otros integrantes de la familia. Se trata de la primera imagen pública en la que se aprecia a la modelo con la madre de Farfán.

Días antes, la modelo se había referido a los rumores sobre un supuesto distanciamiento con doña Charo, los cuales negó. Según relató a América Hoy, fue la propia madre del exfutbolista quien le comentó sobre las versiones que circulaban.

"Yo me enteré por ella. Me dijo: 'Xiomy, ¿has visto?' Y yo le respondí que no, porque, la verdad, no veo mucho el tema de la farándula (...) yo creo que es un tema privado que, en todo caso, no deberíamos explicar a las personas (…) Ella sabe lo mucho que yo la adoro, y yo también sé lo mucho que ella me quiere", señaló.

Xiomy Kanashiro negó tener planes de boda con Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro negó que esté planeando casarse con Jefferson Farfán porque considera que todavía es muy pronto para hacerlo. La actriz cómica aseguró que el exfutbolista todavía no le ha pedido la mano, ya que ambos están concentrados en sus proyectos profesionales.

"Conozco a Jefferson hace cinco años, siempre hemos sido amigos, nuestra relación empezó el 6 de enero de este año (2025), tenemos ocho meses como pareja", detalló Kanashiro en entrevista para el programa Ponte en la cola en octubre.

Asimismo, la también cantante dijo que mantener una relación con una figura pública como el exdelantero no es sencillo.

"Es difícil estar con una persona pública, porque siempre está expuesta, pero tratamos de guardar algunas cosas para nosotros, aunque lo que publicamos en nuestras redes es porque nos nace", explicó.

Además, contó que algunas publicaciones en redes sociales no siempre son recientes. "Por ejemplo, esa foto donde estamos con unos globos fue tomada hace un mes y recién se publicó", precisó.

Kanashiro también se refirió a los anillos que ella y Farfán habían mostrado en redes sociales, aclarando que se trata de algo simbólico. "A veces se confunden con el anillo que me regaló mi mamá. Es un acto simbólico que tenemos los dos", comentó.

"Ya estoy bien", expresó Xiomy Kanashiro ante la consulta de su estado de salud.