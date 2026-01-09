“El trauma y el dolor permanecen”: actriz de ‘Mi amor, el wachimán’ recuerda que perdió su casa en un incendio

Hace un año, un incendio en la localidad de Eaton en Los Ángeles, California arrasó propiedades, infraestructuras y recursos naturales en esta región de Estados Unidos donde más de 180 000 personas fueron evacuadas debido a las llamas.

Según AP, en este siniestro, cerca de Pasadena, se reportó la pérdida de al menos 5 000 estructuras, incluidas viviendas, negocios y vehículos. En total, cinco iglesias, una sinagoga, siete escuelas y dos bibliotecas figuran entre las edificaciones afectadas.

Si bien muchas celebridades de Hollywood se pronunciaron, la actriz peruana Camila Zavala fue una de las personas que perdió su casa. A través de sus redes sociales, la artista recordada por su papel de Jimena del Solar Noriega en Mi amor, el wachimán, recordó este hecho.

“Un año desde el incendio de Eaton. Hoy las emociones se sienten enredadas. Hay tanto que todavía viven en el cuerpo. Ha pasado un año, pero el trauma y el dolor permanecen. Nuestro barrio. Nuestro hogar. Nuestra sensación de seguridad fue profundamente afectada. La recuperación lleva tiempo”, escribió.

En su cuenta de Instagram, compartió fotos del siniestro donde se ve su casa totalmente consumida por el fuego: “Este tipo de pérdida no es sólo material. Se trata de pertenecer. Sobre casa. Sobre la familia. Mantener cerca a la comunidad Altadena hoy - las familias que perdieron sus hogares, aquellos cuyos hogares se salvaron, aquellos que navegan por daños parciales y cicatrices invisibles. Ninguna experiencia es mayor o menor. Duele todo”.