Tras dos semanas, Erick Elera confirma su salida de ‘Mande quien mande’ y explica el motivo

Erick Elera confirmó su salida de Mande quien mande (MQM). Luego de dos semanas, el actor peruano se despidió de la conducción en el set del programa magazín que compartía junto a Laura Huarcayo y Carlos Vílchez, ‘La Carlota’.

“Para mí han sido dos semanas donde aprendí mucho”, expresó el también cantante al anunciar su retiro del programa luego de ser anunciado como el reemplazo de Mario Hart.

Por otro lado, descartó que su salida de MQM se deba a un posible desencuentro con Laura Huarcayo, quien regresó a la televisión luego de nueve años. “Es tonto decir que hemos tenido un problema (con Laura), nada que ver. En ese sentido están equivocados”, sostuvo en entrevista a Trome.

En ese sentido, Erick Elera aseguró que su alejamiento de Mande quien mande se debe por el inicio de las grabaciones con su personaje de Joel Gonzales en la nueva temporada de Al fondo hay sitio. “Pensé que en marzo empezaban las grabaciones de la serie (Al fondo hay sitio), pero ya el lunes arrancó y eso me va a quitar mucho tiempo”, mencionó.

De igual manera, precisó que a pesar de que ambos programas estén en el mismo canal, no tiene el tiempo para concentrarse en ambos proyectos. “La chamba en el programa no es sencilla, por más que esté en el mismo canal, es complicado hacer las dos cosas”, concluyó.