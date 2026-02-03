Últimas Noticias
Tras dos semanas, Erick Elera confirma su salida de ‘Mande quien mande’ y explica el motivo

Erick Elera confirmó su salida del programa Mande quien mande tras dos semanas.
Erick Elera confirmó su salida del programa Mande quien mande tras dos semanas. | Fuente: Instagram (erickeleraoficial)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

El actor de 'Al fondo hay sitio' habló de su sorpresiva salida del programa. Además, se refirió a los rumores de un supuesto desencuentro con Laura Huarcayo. "Aprendí mucho", expresó.

Erick Elera confirmó su salida de Mande quien mande (MQM). Luego de dos semanas, el actor peruano se despidió de la conducción en el set del programa magazín que compartía junto a Laura Huarcayo y Carlos Vílchez, ‘La Carlota’.

“Para mí han sido dos semanas donde aprendí mucho”, expresó el también cantante al anunciar su retiro del programa luego de ser anunciado como el reemplazo de Mario Hart.

Por otro lado, descartó que su salida de MQM se deba a un posible desencuentro con Laura Huarcayo, quien regresó a la televisión luego de nueve años. “Es tonto decir que hemos tenido un problema (con Laura), nada que ver. En ese sentido están equivocados”, sostuvo en entrevista a Trome.

En ese sentido, Erick Elera aseguró que su alejamiento de Mande quien mande se debe por el inicio de las grabaciones con su personaje de Joel Gonzales en la nueva temporada de Al fondo hay sitio. “Pensé que en marzo empezaban las grabaciones de la serie (Al fondo hay sitio), pero ya el lunes arrancó y eso me va a quitar mucho tiempo”, mencionó.

De igual manera, precisó que a pesar de que ambos programas estén en el mismo canal, no tiene el tiempo para concentrarse en ambos proyectos. “La chamba en el programa no es sencilla, por más que esté en el mismo canal, es complicado hacer las dos cosas”, concluyó.

Erick Elera se unió a Laura Huarcayo y Carlos Vílchez en la conducción de Mande quien mande.
Erick Elera se unió a Laura Huarcayo y Carlos Vílchez en la conducción de Mande quien mande. | Fuente: Instagram (laurahuarcayo)

Erick Elera se sumó a la conducción del programa 'MQM'

Erick Elera sorprendió a todos al ser presentado como nuevo conductor del programa Mande quien mande sumándose a Laura Huarcayo y a Carlos Vílchez (con su personaje de 'La Carlota').

Fue el último miércoles 21 de enero que el también cantante hizo su aparición en el set de MQM luciendo una camisa blanca y un pantalón beige de verano.

"¿Cómo están todos? Buenas tardes. Estoy muy bien. Contentísimo", expresó Erick mientras era saludado por sus nuevos compañeros.

"Estoy agradecido por esta oportunidad a América Televisión y a Pro TV. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Estoy un poco nervioso eso sí", comentó.

Es así como Elera se suma como el tercer conductor del programa luego de varias especulaciones. No obstante, recientemente, comunicó su salida del programa.

Por su parte, Laura Huarcayo reapareció en MQM saliendo de una supuesta congeladora. "Sale de la congeladora y se pone recontra caliente", expresó ‘La Carlota’ mientras expresaba su entusiasmo por el regreso de su excompañera en el recordado programa Lima Limón.

Erick Elera explicó que su salida de 'MQM' es por los tiempos en las grabaciones con Al fondo hay sitio.
Erick Elera explicó que su salida de 'MQM' es por los tiempos en las grabaciones con Al fondo hay sitio. | Fuente: Instagram

Laura Huarcayo reemplaza a María Pía Copello en conducción de 'MQM'

Laura Huarcayo fue anunciada como la nueva conductora de Mande quien mande en reemplazo de María Pía Copello. La exmodelo peruana y presentadora de televisión asumió la conducción junto a Carlos Vílchez, ‘La Carlota’ y Erick Elera.

De acuerdo con la promoción, compartida la semana pasada en las redes sociales, Laura Huarcayo fue anunciada como la nueva conductora de Mande quien mande luego de haber sido invitada en programas anteriores y recordada por su exitoso paso en Lima Limón, en América Televisión.

"Bueno, mucho se habla, mucho se especula. ¿La Carlota estará sola? Bueno, está bien. Acepté compañía, pero ojo, yo mando”, expresó Vílchez con su personaje de La Carlota en el video de la nueva promoción de Mande quien mande para este 2026.

“Hola, hola Carlotita. Dices que tú mandas”, se escucha decir a Laura Huarcayo sorprendiendo a su antiguo compañero de Lima Limón y Bienvenida la tarde (Latina).

“La Carlota, Laura Huarcayo y una gran sorpresa te esperan en Mande quien mande, verano 2026. Desde este miércoles 21 de enero a las 1.40 p. m.”, concluyó la promoción del programa.

erick elera Mande quien mande Al fondo hay sitio

