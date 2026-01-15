Gisela Valcárcel vuelve a la TV con un reality de baile: “Los sábados se hicieron para gozar”

Gisela Valcárcel volverá a la pantalla chica después de varios años de ausencia. La popular 'Señito' estará de regreso a la conducción en un nuevo reality de baile, al mismo estilo de El Gran Show.

A través de videos compartidos por TikTok, se llevó a cabo la nueva etapa de GV Producciones que llegará a Panamericana Televisión. Al subir al escenario, expresó su emoción de pisar nuevamente el canal 5 y reveló que viajará por todo el país para encontrar a los mejores bailarines.

“Vuelvo para hacer de tus sábados los mejores. Este año haremos bailar a la gente porque los sábados se hicieron para gozar. Que la fiesta empiece”, se le escucha a decir a Gisela.

Hasta el momento no se ha revelado el nombre del reality de baile, ni la fecha de estreno, ni de los personajes de la farándula que se unirán.

La trayectoria de Gisela Valcárcel en la TV

Gisela Valcárcel ha cosechado innumerables éxitos, pero antes de tener sus propios programas, comenzó como vedette volviéndose conocida en Risas y Salsa como bailarina y actriz extra.

En 1987, Panamericana TV le propone un programa propio bajo el nombre de Aló Gisela logrando 40 puntos de rating.

Después, en 1993 y 1994 ingresó a América TV para conducir Gisela en América repitiendo el formato que la llevó a la fama. Al año siguiente, volvió al canal 5 con Así es Gisela, programa de entrevistas nocturno.

No obstante, regresó al canal 4 nuevamente con Gisela en América. Pese a que en 1998 trabajó en Red Global con el programa Gisela Contigo, no logró tener el mismo impacto que sus espacios anteriores, por lo que volvió a Panamericana en el 2000 con Aló Gisela.

Ya para 2013, con su productora conformada, presentó El Gran Show que fue todo un éxito y fue el más visto por las familias junto a El artista del año y Bailando por un sueño.