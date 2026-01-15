Últimas Noticias
Gisela Valcárcel vuelve a la TV con un reality de baile: “Los sábados se hicieron para gozar”

Hasta el momento no se saben más detalles del reality show, lo que sí, es que Valcárcel volverá a ser la conductora de este espacio que se estrenará en el canal 5.

Gisela Valcárcel volverá a la pantalla chica después de varios años de ausencia. La popular 'Señito' estará de regreso a la conducción en un nuevo reality de baile, al mismo estilo de El Gran Show.

A través de videos compartidos por TikTok, se llevó a cabo la nueva etapa de GV Producciones que llegará a Panamericana Televisión. Al subir al escenario, expresó su emoción de pisar nuevamente el canal 5 y reveló que viajará por todo el país para encontrar a los mejores bailarines. 

“Vuelvo para hacer de tus sábados los mejores. Este año haremos bailar a la gente porque los sábados se hicieron para gozar. Que la fiesta empiece”, se le escucha a decir a Gisela.

Hasta el momento no se ha revelado el nombre del reality de baile, ni la fecha de estreno, ni de los personajes de la farándula que se unirán. 

@farandula.lorcha ¡Con su icónica canción! 🫣🔥 #farandulalorcha #giselavalcárcel #panamericana #amoryfuego #magalytvlafirme ♬ sonido original - FARÁNDULA LORCHA

La trayectoria de Gisela Valcárcel en la TV

Gisela Valcárcel ha cosechado innumerables éxitos, pero antes de tener sus propios programas, comenzó como vedette volviéndose conocida en Risas y Salsa como bailarina y actriz extra. 

En 1987, Panamericana TV le propone un programa propio bajo el nombre de Aló Gisela logrando 40 puntos de rating.

Después, en 1993 y 1994 ingresó a América TV para conducir Gisela en América repitiendo el formato que la llevó a la fama. Al año siguiente, volvió al canal 5 con Así es Gisela, programa de entrevistas nocturno. 

No obstante, regresó al canal 4 nuevamente con Gisela en América.  Pese a que en 1998 trabajó en Red Global con el programa Gisela Contigo, no logró tener el mismo impacto que sus espacios anteriores, por lo que volvió a Panamericana en el 2000 con Aló Gisela.

Ya para 2013, con su productora conformada, presentó El Gran Show que fue todo un éxito y fue el más visto por las familias junto a El artista del año y Bailando por un sueño. 

