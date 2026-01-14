Jazmín Pinedo revela planes de boda con su novio Pedro Araujo: "Ya lo hemos conversado"

¿Suenan las campanas? Jazmín Pinedo reveló que ya tiene planes de boda con su pareja el uruguayo Pedro Araujo. La modelo y conductora de televisión presentó, por primera vez, a su novio extranjero en el programa Más Espectáculos el último martes.

En efecto, Pinedo se acercó a su pareja para abrazarlo, darle un beso y preguntarle sobre los pronósticos de la tarotista Agatha Lys, quien predijo que la exintegrante de Esto es guerra se casaría en marzo de este 2026.

“No quiero presionarte, pero ¿escuchaste las predicciones? ¿Qué más decía? ¿Qué en marzo me casaba? ¿Hay algo que no me estás diciendo? Ja, ja, ja. No, mentira”, comentó la también actriz peruana a su pareja.

Posteriormente, Pinedo confesó que ya viene conversando con Araujo sobre un posible casamiento. De igual manera, resaltó que ya tocaron el tema de tener hijos.

“Hemos conversado sobre el matrimonio, hemos conversado sobre hijos. Creo que cuando uno está en una relación seria, se proyecta, pero de a pocos también”, explicó la expareja de Gino Assereto a Trome.

A pesar de tener claro su deseo de casarse, Jazmín Pinedo resaltó que todavía tiene paciencia con que dicho momento llegue.

“Aunque no mucho porque, a veces, uno hace planes, pero Dios hace otros planes. Entonces yo hace varios años soy un fiel creyente de, como se dice, ir paso a paso, de vivir el día a día y si las cosas se dan, en buena hora”, acotó.

Cabe resaltar que Jazmín Pinedo inició una relación con el empresario uruguayo Pedro Araujo a inicios de 2023. “Creo que las personas también pasan por tu vida para enseñarte algo”, añadió.