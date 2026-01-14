Últimas Noticias
Jazmín Pinedo revela planes de boda con su novio Pedro Araujo: "Ya lo hemos conversado"

Jazmín Pinedo revela planes de boda con su novio uruguayo Pedro Araujo.
Jazmín Pinedo revela planes de boda con su novio uruguayo Pedro Araujo. | Fuente: Instagram (pedritooaraujo)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"También hemos conversado sobre hijos", expresó Jazmín Pinedo al presentar a su pareja Pedro Araujo en el programa 'Más espectáculos'. Pareja inició su romance el 2023.

¿Suenan las campanas? Jazmín Pinedo reveló que ya tiene planes de boda con su pareja el uruguayo Pedro Araujo. La modelo y conductora de televisión presentó, por primera vez, a su novio extranjero en el programa Más Espectáculos el último martes.

En efecto, Pinedo se acercó a su pareja para abrazarlo, darle un beso y preguntarle sobre los pronósticos de la tarotista Agatha Lys, quien predijo que la exintegrante de Esto es guerra se casaría en marzo de este 2026.

“No quiero presionarte, pero ¿escuchaste las predicciones? ¿Qué más decía? ¿Qué en marzo me casaba? ¿Hay algo que no me estás diciendo? Ja, ja, ja. No, mentira”, comentó la también actriz peruana a su pareja.

Posteriormente, Pinedo confesó que ya viene conversando con Araujo sobre un posible casamiento. De igual manera, resaltó que ya tocaron el tema de tener hijos.

“Hemos conversado sobre el matrimonio, hemos conversado sobre hijos. Creo que cuando uno está en una relación seria, se proyecta, pero de a pocos también”, explicó la expareja de Gino Assereto a Trome.

A pesar de tener claro su deseo de casarse, Jazmín Pinedo resaltó que todavía tiene paciencia con que dicho momento llegue.

“Aunque no mucho porque, a veces, uno hace planes, pero Dios hace otros planes. Entonces yo hace varios años soy un fiel creyente de, como se dice, ir paso a paso, de vivir el día a día y si las cosas se dan, en buena hora”, acotó.

Cabe resaltar que Jazmín Pinedo inició una relación con el empresario uruguayo Pedro Araujo a inicios de 2023. “Creo que las personas también pasan por tu vida para enseñarte algo”, añadió.

Jazmín Pinedo también mencionó sus deseos de tener hijos con Pedro Araujo.
Jazmín Pinedo también mencionó sus deseos de tener hijos con Pedro Araujo. | Fuente: Instagram

Jazmín Pinedo mostró la casa que construyó junto a su pareja en Uruguay

Jazmín Pinedo recurrió a sus redes sociales para compartir un video que muestra cómo se construyó la casa que levantó en Uruguay al lado de su pareja, Pedro Araujo.

De acuerdo con su publicación en octubre de 2025, la exintegrante de Esto es Guerra celebró así "una de sus metas desbloqueadas".

La popular 'Chinita' mostró imágenes del proceso de la edificación del inmueble que, a diferencia de las casas tradicionales del Perú, su estructura está construida con drywall en lugar de ladrillo.

“Nueva meta desbloqueada. ¡Hace rato quería enseñarles la casa que hicimos en Uruguay! ¡Imagínate vivir aquí entre el mar y el bosque! Un sueño. Me encantó tanto el resultado que me pregunto: ¿Y si hacemos otra?", escribió la presentadora en su cuenta de Instagram.

Jazmín Pinedo planea vender su casa en Uruguay

Semanas atrás, Jazmín Pinedo había contado que la vivienda levantada en tierras uruguayas no fue pensada para habitarla, sino para venderla al mejor postor.

Tras la publicación, seguidores y amigos cercanos no tardaron en felicitarla por el logro.

"Bien merecido, mi chinita, muchas felicidades", "Qué lindo. ¿Es un lugar como Cieneguilla, que está apartado de la capital?", "Por eso te sigo, siempre te enfocas y consigues lo que te propones" y "Felicitaciones, que todo salga bonito", fueron algunos de los mensajes que recibió.

